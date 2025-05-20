Sendika ikna edilemedi, BURULAŞ greve gitti! Toplu ulaşım için ek tedbir alındı, bazı noktalarda trafik kilitlendi

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, gece yapılan toplantıda BURULAŞ ile anlaşma sağlanamadığını saat 04.40’ta sosyal medya üzerinden duyurdu. Sendikanın taleplerinin karşılanmasının imkansız olduğunu belirten Bozbey, sabah saatlerinden itibaren ise yaklaşık bin 500 adet özel halk otobüsünün, Bursalı vatandaşları mağdur etmemek adına ring atacağını belirtti.

TOPLANTI SABAHA KARŞI BİTTİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belediye Binası’nda yapılan ve gece 04.00 sıralarında biten toplantıda, anlaşma sağlanamadı.

"ÜZERİNDE BİR ÜCRET VEREREK YİNE DE SENDİKAYI İKNA EDEMEDİK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ulaşımla ilgili sorun yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, sendikayı ikna edemediklerini ifade ederek, "Bütçemiz oranında üstelik de Ankara ve Konya’nın da vermiş olduğu aylık bedellerin üzerinde bir ücret vererek yine de sendikayı ikna edemedik. Maalesef sendikanın tutumundan dolayı da greve gitmek zorunda kalındı. Biz de hemen arkadaşlarımızla faaliyete başladık. Sizlerin ulaşımının hak olduğunu düşünerek hiç kimse ulaşım konusunda vatandaşlarımızın bir yerden bir yere gitmesini engelleyemez. Bu anlamda ben greve katılmayıp da görevinin başına dönecek olan dönmesini istediğimiz arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onlar vatandaşımızı bir yerden bir yere sağlıklı bir şekilde ulaştıracaklardır. 1500 civarında halk otobüsü de aynı anda görevi başında. Diğer çözümlerimiz de var. Biz bu grevi asla istemedik. İstememiz asla mümkün değil. Biz işçimizin yanındayız. Onların yaşam standartlarını yukarıya çekmek için elimizden geleni yaptık. Olağanüstü şartlara rağmen biz gerekeni yaptık, sendikayı ikna edemedik. Kısa süre içerisinde bu grev tamamlanır. Bursalı hemşerilerimiz nefes alır. İsteğimiz grevin bir an önce sona ermesi. Bunun için çaba gösteriyoruz. Sendika maalesef başka şeyler düşünüyor olabilir. Ancak onun da takdirini çalışanlarımıza ve Bursa halkına bırakıyorum. "dedi.

ÜCRETLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Bozbey şunları kaydetti: "1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler; tren sürücülerimize net 73 bin 886 TL, bakım formenlerimize net 79 bin 576 TL, şoförlerimize net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerimize ise net 50 bin 508 TL’dir. 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler ise; tren sürücülerimize net 84 bin 237 TL, bakım formenlerimize net 90 bin 951 TL, şoförlerimize net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerimize net 56 bin 637 TL’dir. Önümüzdeki günlerde, günlük hayatın aksamaması için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Ayrıca Özel Halk Otobüslerimiz çalışmaya devam edecektir. Bursamızın hakkını ve hukukunu her şartta ve herkese karşı savunmaya devam edeceğiz"

1500 ÖHO RİNG ATTI

Bazı noktalarda metro seferlerini stajyer sürücüler yaparken, yaklaşık bin 500 adet özel halk otobüsü de ring attı. Sabah saatlerinde çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürmek isteyen ya da çalışmaya giderken toplu ulaşım tercih etmeyen vatandaşlar da trafiğe sebep oldu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır