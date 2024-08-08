FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sendikalar meydanlara iniyor! Her gün bir ilde 'geçinemiyoruz' mitingi: Taleplerini açıkladılar

Sendikalar meydanlara iniyor! Her gün bir ilde 'geçinemiyoruz' mitingi: Taleplerini açıkladılar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.08.2024 07:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ara zam yapılmaması, vergi dağılımında adaletsizlikler, elektrik ve doğal gaz zamları derke 3 sendikadan miting kararı geldi. Türk-İş, Disk ve Hak-İş üyeleri meydanlara iniyor. Her gün bir ilde düzenlenecek mitinglerin ardından Ankara'da büyük miting organize edilecek.

Sendikalar meydanlara iniyor! Her gün bir ilde 'geçinemiyoruz' mitingi: Taleplerini açıkladılar

İktidardan başta asgari ücret ve vergide adalet olmak üzere 10 talepte bulunan işçi konfederasyonları bu taleplerine istedikleri yanıtları alamayınca mitinglere başlama kararı aldı.

a1

HER GÜN BİR İLDE DÜZENLENECEK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türk-İş, Disk ve Hak-İş konfederasyonları, her ilde kendi mitinglerini düzenleyecek. Böylece talep edilen konular sürekli gündemde tutulacak. Konfederasyonların mitingleri farklı günlerde olacak. Aynı gün iki miting yapılmayacak.

TALEPLER NELER?

Mitinglerde temel başlığı “Geçinemiyoruz” olacak, vergide adalet, asgari ücrete zam, kamu sözleşmeleri mitinglerdeki temel talepler olacak.

a2

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARI

Eğer illerdeki bu mitinglerden de bir sonuç alınamazsa Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda bu kez üç konfederasyonun katılımı ile büyük bir miting yapılacak. Önceki gün Türk-İş’in Başkanlar Kurulu toplantısında da bu konu konuşuldu. Toplantının ardından yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Açıklanan enflasyon rakamlarına göre söz konusu zam oranları henüz ücretlere ve maaşlara yansımamışken elektrik ve doğalgaz fiyatına yüzde 38 oranında bir zam yapılmıştır. Açıklanan enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun bir an önce gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir.”

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret sendika miting
En Çok Okunan Haberler
Milli boksörümüzün o hareketi dünyada gündem oldu! "X" işaretiyle gönderme yaptı

Milli boksörümüzün o hareketi dünyada gündem oldu! "X" işaretiyle gönderme yaptı

Gerilimde yeni açıklama! "Başka seçeneğimiz yok" diyerek dünyaya duyurdular

Gerilimde yeni açıklama! "Başka seçeneğimiz yok" diyerek dünyaya duyurdular

Kuyumcuya gidip altın alacaklar bunu unutmayın!

Kuyumcuya gidip altın alacaklar bunu unutmayın!

ATM’de nakit para çekiminde yeni dönem

ATM’de nakit para çekiminde yeni dönem

Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması

Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması

Şimşek: “Artık sizi görmek istemiyorum”

Şimşek: “Artık sizi görmek istemiyorum”

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.