Market Alışverişine Tok Gidin: Ev Ekonomisini Etkileyen Küçük Taktikler

Market alışverişleri küçük gibi görünse de aslında bütçeyi en çok etkileyen şeylerden biridir! İhtiyacımız olanı alalım diye girdiğimiz marketten hiç almayı düşünmediğimiz ürünlerle çıkabiliriz. Ama merak etmeyin! Bunun önüne geçmek için uygulayabileceğiniz taktikler burada!

1.İhtiyaçlarınızı listeleyin.

Markete gitmeden önce dolaplarınıza bir göz gezdirin. Gerçekten nelere ihtiyacınız olduğunu gördükten sonra isterseniz telefonunuza isterseniz bir kâğıda liste hazırlayın. Bu sayede markete gittiğiniz zaman aklınız karışmaz ve hemen ihtiyacınız olan ürünlere yönelirsiniz.

2.İndirimlere odaklanmayın.

İndirimli ürünler çok cezbedici geliyor olabilir. Fakat önceliğinizin ihtiyaçlarınız olduğunu unutmamalısınız. Sırf ucuz olduğu için aldığınız bir ürünü hiç kullanmayabilirsiniz. Tasarruf edebilmek adına ihtiyacınız olan ürünlere odaklanarak hareket etmelisiniz!

3.Büyük paketlerin avantajlı olduğunu düşünmeyin.

Toplu ürünler her zaman daha ekonomik olur düşüncesi yanlıştır. Tüketim alışkanlıklarınızı es geçmeden hareket etmeniz gerekir. Kullanmadığınız ürünlerin büyük paketlerini almak sizi zarara uğratabilir. Bir süre sonra ürünler bozulabilir... Bu yüzden kullanacağınız miktar kadar almak daha iyi olabilir.

4.Marketi yavaş bir şekilde gezin.

Market içinde hızlı bir şekilde hareket etmeyin. Bu hız kontrol kaybına neden olabilir. Rafları acele bir şekilde gezerken gereksiz ürünleri yanlışlıkla sepetinize atabilirsiniz. Fakat yavaş ezerek ürünleri değerlendirebilir ve daha bilinçli bir alışveriş yapmış olursunuz.

5.Elinizde taşıyabilecek kadar ürün alın.

Fazla ürün almanın önüne geçmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz! Elinizde taşıyabilecek kadar ürün alarak kendinizi sınırlandırabilirsiniz. Fiziksel sınır sayesinde zihinsel olarak da kendinizi kontrol etmiş olursunuz!

6.Marka yerine içerikleri kontrol edin.

Bir ürünün markalı olması onun kaliteli olduğu anlamına gelmez. Daha uygun fiyatlı olan başka bir ürünün içeriği daha temiz olabilir. Bu yüzden etiket okumayı öğrenmeniz büyük bir avantaj sağlar. Marka diye gereksiz harcamalar yapmak yerine tasarruf edebilirsiniz.

7.Kasaya girmeden önce sepetinize bakın.

Kasaya gitmeden önce sepetinizde hangi ürünlerin olduğuna bir bakın! Böylece sepete eklenmiş gereksiz ürünleri fark edebilirsiniz. Bir anlık hevesle aldığınız ürünleri geri bırakmak için şansınız olur. Bu minik hareket sayesinde harcamalarınız azalır.

8.Haftalık olarak planlama yapın.

Haftalık planlar oluşturabilirsiniz. Hangi yemekleri yapacağınız belli olduğu zaman alışveriş yapmak da daha kolay olur. Ne pişireceğiniz belli olmadığında ürün alımları artabilir. Bu düzen ev ekonomisinin temelinde yer almalı!

9.Duygusal bir şekilde hareket etmeyin.

Çok stresli ya da mutsuz olduğunuz zamanlar alışveriş yapmaktan kaçının. İhtiyaçlarınızı göz ardı ederek duygularınızla hareket edersiniz. Bu da gereksiz ürün alımına neden olur. Bilinçli bir tüketim için ruh halinizin dengeli olması gerekir!

10.Nakit parayla hareket edin.

Kartla alışveriş yapmak harcamaların kontrol edilmesini daha zor hale getirir. Nakit parayla bütçenin ne kadar olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Bu da sizin daha dikkatli bir şekilde hareket etmenizi sağlar.

