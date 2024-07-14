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Serbest bölgelerden 3,3 milyar dolarlık ticaret

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.07.2024 15:17
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Serbest bölgelerden 6 ayda 13,3 milyar dolarlık ticaret yapıldı.

Serbest bölgelerden 3,3 milyar dolarlık ticaret

Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgeler, yılın ilk yarısında ülke ekonomisine 13 milyar 333 milyon dolarlık katkı sağladı. Bu bölgelerde yat ve gemi inşasından hazır giyime, yazılımdan AR-GE'ye kadar çeşitli sektörler öne çıkıyor

Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Haziran 2024 itibarıyla ülkede 19 serbest ticaret bölgesi bulunuyor.

Bu bölgeler, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. İhracata ve yatırıma katkı sağlayan söz konusu bölgeler, vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, stratejik avantajlar, kar transferi, ucuz altyapı gibi birçok imkanı içinde barındırıyor.

İSTİHDAMA KATKI VERİYOR

İstihdama da ciddi katkı veren serbest bölgelerde haziran sonu itibarıyla 95 bin 600 kişi çalışıyor.

Serbest bölgelerde gerçekleştirilen toplam ticaret hacmi 2023 yılında 30 milyar 867 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2022'de bu bölgelerin ticaret hacmi 32 milyar 823 milyon dolar seviyesindeydi. Ülkedeki toplam 19 serbest bölgenin bu yılın ocak-haziran dönemindeki ticaret hacmi ise 13 milyar 333 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

YAZILIMDAN MEDİKALE KADAR ÜRETİM VE TİCARET

Bu yılın ilk yarısında bu bölgelerin ticaret hareketliliği ise "yurt içinden bölgelere 1 milyar 709 milyon dolar", "bölgelerden yurt içine 5 milyar 970 milyon dolar", "yurt dışından bölgelere 3 milyar 754 milyon dolar " ve "bölgelerden yurt dışına 5 milyar 970 milyon dolar " şeklinde oldu.

Serbest bölgelerde yoğunluk yaşanan alanlar, hizmetler, yazılım, yat ve gemi inşası, gemi tamir ve bakımı, medikal aletler, otomotiv alt endüstrileri, hazır giyim, deri, AR-GE faaliyetleri sektörleri olarak öne çıktı.

(AA)

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serbest bölge ticaret
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