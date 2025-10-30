Serbest piyasada fındık fiyatları yükselişte: Üretici umutlu, uzmanlar ihtiyatlı

Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden Samsun ve Trabzon'da serbest piyasa fındık fiyatları, son günlerde hareketlilik gösteriyor. Samsun'da levant kalite fındık, 30 Ekim 2025 itibarıyla ortalama 344 TL seviyesinden işlem görüyor. Ürün kalitesine ve randımanına göre fiyatlar 342 TL ile 346 TL arasında değişiyor. Trabzon'da ise tombul fındık 280 TL, sivri fındık 270 TL ve yağlı fındık 300 TL'den alıcı buluyor.

Samsun'daki üreticiler, fiyatların 345 TL seviyesine yaklaşmasından memnuniyet duyuyor. Uzmanlar ise döviz kurlarındaki yükseliş ve ihracat taleplerinin önümüzdeki günlerde fındık fiyatlarını yeniden yukarı çekebileceğini değerlendiriyor. Bu durum, üreticiler için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak, uzmanlar aynı zamanda piyasadaki belirsizliklere dikkat çekerek, üreticilerin ihtiyatlı olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık üreticileri, mevcut fındık politikalarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi. 'Emek, Toprak ve Memleket İçin' sloganıyla düzenlenen yürüyüşte, üreticiler, iktidarın üreticiyi tefeci ve tüccarların eline bırakan politikalarını eleştirdi. Üreticiler, sorunların kaynağı olarak gördükleri iktidarı değiştirmek için birlik çağrısında bulundu. Yürüyüşe yüzlerce yurttaş katılarak üreticilere destek verdi.

Trabzon'da analistler, fiyatlardaki durağan seyri 'bekleme hâli' olarak nitelendiriyor. Üreticiler, maliyetlerin yüksek seyretmesi ve arz-talep dengesi gibi faktörleri göz önünde bulundurarak satış kararlarını dikkatli bir şekilde vermeye çalışıyor. Piyasada genel bir belirsizlik hakimken, üreticiler ve yatırımcılar günlük fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

Serbest piyasada fındık fiyatlarındaki yükseliş, üreticiler için olumlu bir gelişme olarak görülse de, piyasadaki belirsizlikler devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve ihracat taleplerinin fiyatlar üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor. Üreticilerin, piyasayı dikkatli bir şekilde izleyerek ve uzmanların tavsiyelerini dikkate alarak hareket etmeleri önem taşıyor. Ayrıca, Fatsa'daki üreticilerin protesto yürüyüşü, fındık politikalarının üreticiler üzerindeki etkisini ve bu konudaki rahatsızlığı gözler önüne seriyor. Fındık sektöründe yaşanan gelişmeler, önümüzdeki dönemde de yakından takip edilmeye devam edecek.