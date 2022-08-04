FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

04.08.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da okul servisi ücretlerine, yeni eğitim-öğretim dönemi başında en az yüzde 40 zam bekleniyor. Yeni zamla birlikte yıllık en az servis ücreti 6 bin 600 liraya yükselecek. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, “Bizim en büyük gider kalemimiz mazot. Daha sonra ise şoför ücretleri, yedek parça, servis bakımları geliyor" açıklamasını yaptı.

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala servis ücretlerine zam kapıda. En son geçtiğimiz nisan ayında zam uygulanan okul servisi ücretlerine en az yüzde 40 zam bekleniyor. Beklenen zamla birlikte yıllık servis ücretleri en az 6 bin 600 liraya yükselecek. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, “Bizim en büyük gider kalemimiz mazot" derken İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş, zam oranının ne kadar olacağını öngöremediklerini, maliyet artışlarına göre fiyatlarda güncelleme yapılacağını belirtti.

thumbs_b_c_d5b20bf8ea5307e6f67552fe09ecde9f

YENİ ZAM KAPIDA

Geçtiğimiz nisan ayında yaklaşık yüzde 40 zam uygulanan okul servisi ücretlerine, eğitim-öğretim dönemi başında da en az yüzde 40 zam bekleniyor. Mevcut tarifede yıllık en az 4 bin 712 lira olan servis ücreti böylece 6 bin 600 liraya yükselecek. Okul servisi ücretleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısıyla belirlenirken, ücret belirlenme aşamasında çeşitli maliyet kalemlerindeki artışlar dikkate alınıyor. Şu anki mevcut tarifede en alt limit olan 0-1 kilometre arası aylık 554 lira olarak fiyatlandırılırken, 25 kilometreyi aşan her kilometre başına 11 lira 62 kuruş ödeme yapılıyor. Ayrıca okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin servislerinde rehber personel zorunluluğu bulunuyor.

SON DAKİKA: Milyarlarca kişiyi etkileyebilir! Orada üretiliyordu, birçok ürüne zam bekleniyor Milyarlarca kişiyi etkileyebilir! Orada üretiliyordu, birçok ürüne zam bekleniyor

"BİZİM EN BÜYÜK GİDERMİZİ MAZOT"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, ağustos ayının sonunda yeni fiyatları belirlemek için toplanacaklarını belirtti. Sınar, “Ekonomik koşulları göz önüne aldığımızda bu yıl da zam gelecek ama ne kadar yapılacağı konusunda bir şey söyleyemiyoruz” diye konuştu. Nisan ayından sonra bütün kalemlere zam geldiğini ifade eden Sınar, “Bizim en büyük gider kalemimiz mazot. Daha sonra ise şoför ücretleri, yedek parça, servis bakımları geliyor. Biz yine de halkımızı üzmeyecek bir güncelleme açıklamak istiyoruz. Zammı asgari düzeyde yansıtacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

YÜZDE 35 REHBER FİYATI

Yeni Şafak'tan Mehmet Ali Parto'nun haberine göre salgın sürecinde, fiyatlamanın 2,3 ve 4 gün gibi ayrı olarak hesaplandığını dile getiren Günhan Sınar, “Şu anda servislerimiz haftada 5 gün olarak hizmet veriyor. Yıllık ücretler 8,5 ay olarak hesaplanıyor. Peşin ödemelerde yüzde 5 indirim gerçekleşiyor. Ayrıca bu ücretlere ek, ilkokul ve ortaokullarda rehber personel var. Bu fiyatlara yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. Etüt için kullanılan servislerde, fiyatlara yüzde 30 daha ekleniyor” ifadelerini kullandı.

"ZAM ORANININ NE KADAR OLACAĞINI ÖNGÖREMİYORUZ"

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş ise, 15-20 Ağustos tarihleri arasında UKOME’ye yeni fiyat tarifesiyle ilgili tekliflerini sunacaklarını, bu konuda çalışmaların ise devam ettiğini söyledi. Aziz Baş, zam oranının ne kadar olacağını öngöremediklerini, maliyet artışlarına göre fiyatlarda güncelleme yapılacağını belirtti. Ağustos sonunda tarifenin netlik kazacağını belirten Baş, “Yakıt fiyatlarının artması fiyatlara yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati canlı yayında tarih verdi! "Cumhurbaşkanı Kabine'de açıklayacak"Bakan Nebati canlı yayında tarih verdi! "Cumhurbaşkanı Kabine'de açıklayacak"
7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu! 7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!
Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'
Anahtar Kelimeler:
servis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Arda yoksa istifa!" Jesus'tan ters köşe

"Arda yoksa istifa!" Jesus'tan ters köşe

Bakan Nebati canlı yayında tarih verdi! "Cumhurbaşkanı Kabine'de açıklayacak"

Bakan Nebati canlı yayında tarih verdi! "Cumhurbaşkanı Kabine'de açıklayacak"

KPSS iddialarında flaş gelişme! Yediiklim Yayınevine operasyon düzenlendi

KPSS iddialarında flaş gelişme! Yediiklim Yayınevine operasyon düzenlendi

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

'Sahip çıkın' diyerek uyardılar: Kuyumculardan şaşırtan altın tahmini

'Sahip çıkın' diyerek uyardılar: Kuyumculardan şaşırtan altın tahmini

Takım elbise ile satıyor! Aylık kazancı 30 bin lira

Takım elbise ile satıyor! Aylık kazancı 30 bin lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Balayı 'ballı' değil 'tuzlu' oldu! Girdikleri mekanda...

Balayı 'ballı' değil 'tuzlu' oldu! Girdikleri mekanda...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

40'lı yaşlara geldiğinizde vücudunuza ne olur?

40'lı yaşlara geldiğinizde vücudunuza ne olur?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.