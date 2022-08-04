Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala servis ücretlerine zam kapıda. En son geçtiğimiz nisan ayında zam uygulanan okul servisi ücretlerine en az yüzde 40 zam bekleniyor. Beklenen zamla birlikte yıllık servis ücretleri en az 6 bin 600 liraya yükselecek. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, “Bizim en büyük gider kalemimiz mazot" derken İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş, zam oranının ne kadar olacağını öngöremediklerini, maliyet artışlarına göre fiyatlarda güncelleme yapılacağını belirtti.

YENİ ZAM KAPIDA

Geçtiğimiz nisan ayında yaklaşık yüzde 40 zam uygulanan okul servisi ücretlerine, eğitim-öğretim dönemi başında da en az yüzde 40 zam bekleniyor. Mevcut tarifede yıllık en az 4 bin 712 lira olan servis ücreti böylece 6 bin 600 liraya yükselecek. Okul servisi ücretleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısıyla belirlenirken, ücret belirlenme aşamasında çeşitli maliyet kalemlerindeki artışlar dikkate alınıyor. Şu anki mevcut tarifede en alt limit olan 0-1 kilometre arası aylık 554 lira olarak fiyatlandırılırken, 25 kilometreyi aşan her kilometre başına 11 lira 62 kuruş ödeme yapılıyor. Ayrıca okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin servislerinde rehber personel zorunluluğu bulunuyor.

"BİZİM EN BÜYÜK GİDERMİZİ MAZOT"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, ağustos ayının sonunda yeni fiyatları belirlemek için toplanacaklarını belirtti. Sınar, “Ekonomik koşulları göz önüne aldığımızda bu yıl da zam gelecek ama ne kadar yapılacağı konusunda bir şey söyleyemiyoruz” diye konuştu. Nisan ayından sonra bütün kalemlere zam geldiğini ifade eden Sınar, “Bizim en büyük gider kalemimiz mazot. Daha sonra ise şoför ücretleri, yedek parça, servis bakımları geliyor. Biz yine de halkımızı üzmeyecek bir güncelleme açıklamak istiyoruz. Zammı asgari düzeyde yansıtacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

YÜZDE 35 REHBER FİYATI

Yeni Şafak'tan Mehmet Ali Parto'nun haberine göre salgın sürecinde, fiyatlamanın 2,3 ve 4 gün gibi ayrı olarak hesaplandığını dile getiren Günhan Sınar, “Şu anda servislerimiz haftada 5 gün olarak hizmet veriyor. Yıllık ücretler 8,5 ay olarak hesaplanıyor. Peşin ödemelerde yüzde 5 indirim gerçekleşiyor. Ayrıca bu ücretlere ek, ilkokul ve ortaokullarda rehber personel var. Bu fiyatlara yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. Etüt için kullanılan servislerde, fiyatlara yüzde 30 daha ekleniyor” ifadelerini kullandı.

"ZAM ORANININ NE KADAR OLACAĞINI ÖNGÖREMİYORUZ"

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş ise, 15-20 Ağustos tarihleri arasında UKOME’ye yeni fiyat tarifesiyle ilgili tekliflerini sunacaklarını, bu konuda çalışmaların ise devam ettiğini söyledi. Aziz Baş, zam oranının ne kadar olacağını öngöremediklerini, maliyet artışlarına göre fiyatlarda güncelleme yapılacağını belirtti. Ağustos sonunda tarifenin netlik kazacağını belirten Baş, “Yakıt fiyatlarının artması fiyatlara yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

