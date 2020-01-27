Setur Marinaları'na Boot Düsseldorf'ta denizcilerden büyük ilgi

Şirketin, Kalamış/Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Midilli, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Finike, Antalya marinalarında hayata geçirdiği kampanyaları; sahip olduğu marina zinciriyle sunduğu fırsatları, tekne boylarına göre uyguladığı özel fiyat avantajları ve fuara özel indirimli fiyatları Boot Düsseldorf'u ziyaret edenler tarafından ilgiyle karşılandı.

Akdeniz çanağının sayılı zincir işletmelerinden olarak dünya çapında pek çok marinaya göre sunduğu imkanlarla öne çıkan Setur Marinaları, deniz severlerin farklı beklentilerine cevap veren 10 marinasına ait detaylarla 2020 avantajlarını fuar boyunca ziyaretçilerle paylaştı.

Setur Marinaları'nın açıklamasına göre, şirket, 18-26 Ocak'ta bu yıl 51'incisi düzenlenen fuarda yaklaşık 80 ülkeden gelen binlerce katılımcı ve ziyaretçiye özel sunduğu fırsatlarla 2020 yılı kampanyalarını aktarırken, Türkiye deniz turizminin de tanıtımını gerçekleştirdi.

- "Marinalarımız dünya standartlarının üzerinde"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk, her yıl olduğu gibi 2020'nin ilk çeyreğinde, dünyada ve Türkiye'de yoğun bir fuar döneminin içerisinde olduklarını belirterek, fuarlarda denizciliğe ve yatçılığa alakanın daha da arttığını gördüklerini bildirdi.

Bu yılın ilk fuarı Boot Düsseldorf'ta beklenilenin üzerinde, yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını kaydeden Doruk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en önemli fuarlarından Boot Düsseldorf'taki yüz yüze görüşmelerimiz, marinalarımızda konaklayan misafirlerimize sunduğumuz imkan ve fırsatların dünyada da eşi benzeri olmadığını gösteriyor. Özellikle zincir marina uygulamamız hem yatçılar hem de bizim gibi sektör profesyonellerinin ilgisini çekiyor. Her zaman belirttiğimiz gibi denizcileri özgürleştiren bu uygulamamızın başka bir örneğine henüz rastlamadık. Her biri ayrı güzellikteki kıyılarımızda bulunan marina zincirimizle sadece marinalarımızın değil, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin de tanıtımını yapıyoruz. Dünyanın en büyük fuarlarında bu önemli misyonla boy gösterdiğimiz için de gurur ve mutluluk duyuyoruz."