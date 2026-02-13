FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sevgililer Günü öncesi çiçek sektöründe hareketlilik! "Tatlı bir telaş var"

Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Çukurova'da, Sevgililer Günü öncesi sektörde hareketlilik yaşanıyor.

Sevgililer Günü öncesi çiçek sektöründe hareketlilik! "Tatlı bir telaş var"

Verimli toprakları ve iklimiyle ön plana çıkan tarım merkezlerinden Adana ve Mersin'de, çiçek ve bitki yetiştiricileri, Sevgililer Günü için ürünlerini piyasaya sürüyor. Bazıları 12 ay, bazıları ise 3 ayda yetiştirilen rengarenk çiçek ve bitkiler, özel günlerinde sevgililere ulaştırılmak için hazırlanıyor.

Seralarda yetişen çiçeklerin bir kısmı yurt dışına gönderilirken bir kısmı da yurt içindeki mezatlarda iç piyasaya sunuluyor.

Gül, orkide, karanfil, lilyum, kazablanka ve çeşitli saksılı ürünlerin rağbet gördüğü mezatlarda, en yüksek fiyat teklifini veren esnaf çiçeği satın alıyor.

"BU SENEKİ HAREKETLİLİKTEN MEMNUNUZ"

Gardenkoala Genel Koordinatörü Soner Yağ, AA muhabirine, Sevgililer Günü için çiçek talebinin arttığını söyledi.

Sektörde hareketliliğin yaşandığını anlatan Yağ, "Özellikle Sevgililer Günü, sektörümüz açısından en önemli ve talebin en yüksek olduğu dönemlerden biridir. Yoğunluğumuz her zaman üst seviyededir. Bu sene de tıpkı geçen yıldaki gibi yoğunluğumuz oldukça fazla." dedi.

Yağ, özel günlerde talebin fazla olduğu süs bitkilerinin üretimini artırdıklarını belirtti.

Sevgililer Günü için farklı seçenekte çiçeklerin hazır olduğunu ifade eden Yağ, şöyle konuştu:

"Bu seneki hareketlilikten oldukça memnunuz. Yıllık üretimimiz 10 milyon adetin üzerinde. 50'nin üzerinde çiçek çeşidi üretiyoruz, alt türlerle birlikte bunların sayısı 400'ü geçiyor. Şu an yıllık 1,5 milyon orkide üretimimiz var. Yıllık 1,5 milyon olan orkide üretimimizin yaklaşık üçte birlik bölümünü, Sevgililer Günü'nde satıyoruz."

Sevgililer Günü öncesi çiçek sektöründe hareketlilik! "Tatlı bir telaş var" 1

Yağ, ürettikleri ürünleri iç piyasanın yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ettiklerini belirtti.

"ÇİÇEKÇİLERDE TATLI BİR TELAŞ VAR"

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Mezat Müdürü Barış Ballıkaya da şubat ayının ilk haftasıyla yoğunluklarının arttığını dile getirdi.

Talep yoğunluğundan dolayı birçok ilden mezatlara çiçek ve gül getirttiklerini vurgulayan Ballıkaya, şöyle konuştu:

"Sevgililer Günü haftasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da çiçekçilerde tatlı bir telaş var. Normal mezatların dışında ekstra bir yoğunluk var. Mezata Hatay, Nevşehir, Niğde, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Mersin'den gelen müşterilerimiz var. Havalar iyi gider, satışlarımız da iyi olursa güzel bir Sevgililer Günü geçirmeyi planlıyoruz."

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir ise baharın yaklaşmasıyla çiçek çeşitliliğinin arttığını belirtti.

Taleplere yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Özdemir, mezatta şu anda yaklaşık 600 koli çiçeğin Sevgililer Günü dolayısıyla satışa sunulduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altınlarını satıp bu işe girdi! 70 günde 3 kez hasat yapıp, paraya para demiyorAltınlarını satıp bu işe girdi! 70 günde 3 kez hasat yapıp, paraya para demiyor
Dev bankadan dikkat çeken TCMB faiz indirimi uyarısıDev bankadan dikkat çeken TCMB faiz indirimi uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
çiçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

Fiyatlar altüstü oldu! Önce düştü, sonra toparladı

Fiyatlar altüstü oldu! Önce düştü, sonra toparladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.