FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Seyşeller'in para birimi nedir? Seyşeller'in para biriminin kodu ve sembolü

Seyşeller'in para birimi nedir? Seyşeller'in para biriminin kodu ve sembolü

Burcu Tufan Burcu Tufan
24.03.2025 17:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika kıtasında yer alan Seyşeller’in resmi ödeme aracı hem kağıt hem de madeni para olarak dağıtılır. Bu para biriminin dağıtımından sorumlu olan kurum da Seyşeller Merkez Bankası’dır. Ülkenin resmi para biriminin adıysa Seyşeller rupisi olarak belirtilmelidir. Ayrıca bu ödeme aracının İngilizce'de Seychellois rupee olarak isimlendirildiği görülür. Seyşeller rupisi üzerine net bilgiler edinmek isteyenlere ise söz edilen para biriminin ISO 4217 kodu ve sembolü aktarılabilir.

Seyşeller'in para birimi nedir? Seyşeller'in para biriminin kodu ve sembolü

Bir ada ülkesi olan ve Afrika kıtasında konumlanan Seyşeller’in para birimi 100 cent’e bölünür. Bu ada ülkesinin para biriminin yaygın olarak kullanılan kısaltmaları arasındaysa SRe ve SR yer alır. Bununla birlikte söz edilen para biriminin tam ismi Seyşeller rupisi olarak açıklanabilir. İlgili ödeme aracının geçmişi 1914 senesine uzanır. Günümüzde hem kağıt hem de madeni para olarak dağıtılan Seyşeller rupisi hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılması için bu ödeme aracının ISO 4217 koduna da değinilmelidir.

Seyşeller'in para birimi nedir?

Afrika kıtasına bağlı olan ada ülkesi Seyşeller’de kullanılan para birimi Fransızca adıyla roupie Seychelloise olarak bilinir. İlgili ödeme aracının İngilizce adıysa Seychellois rupee’dir. Buna ek olarak ele alınan para biriminin Türkçe isminin Seyşeller rupisi olduğu söylenebilir.

Seyşeller rupisi, ülkede 1914 senesinden beri resmi para birimi olarak kullanılan bir ödeme aracıdır. İncelenen para biriminin yaygın olarak rastlanan kısaltmaları ise SRe ve SR şeklinde öne çıkar. Ayrıca Seyşeller’in resmi para birimi olan bu ödeme aracının dağıtımından sorumlu olan kurum da ilgili ülkede yer alan merkez bankasıdır.

Seyşeller rupisi üzerine araştırma yapan kişiler için bu para birimine yönelik olan detayları keşfetmek de önem arz eder. Bu bağlamda para biriminin 100 cent’e bölündüğü belirtilmelidir. Buna ek olarak madeni para kategorisindeki Seyşeller rupisi çeşitleri; 1, 5, 10, 25 cent ile 1 ve 5 rupi şeklinde sıralanır. Bu para biriminin kağıt formundaki çeşitleriyse 10, 25, 50, 100, 500 rupi değerindedir.

Seyşeller'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Seyşeller Cumhuriyeti’nde kullanılan resmi para birimi olan Seyşeller rupisi SCR kısaltmasıyla gösterilir. Dolayısıyla bu para biriminin farklı kısaltmaları olsa da resmi ISO 4217 kodu SCR şeklindedir. Seyşeller rupisi çeşitleri için kullanılan semboller ise Re/ Rs olarak belirtilir.

Canlı Borsa
Fiyatlar Bakanlıktan alınıyor, her bölgenin ücreti farklı... Fiyatlar Bakanlıktan alınıyor, her bölgenin ücreti farklı...
Dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar!Dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar!
Anahtar Kelimeler:
Seyşeller para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye küçük Narin'e ağlamıştı! Narin Güran'ın son fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye küçük Narin'e ağlamıştı! Narin Güran'ın son fotoğrafları ortaya çıktı

Emniyete gidip teslim olmuştu! Belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Emniyete gidip teslim olmuştu! Belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Bayram ikramiyesindeki farkın ödenmesinde o tarih işaret edildi

Bayram ikramiyesindeki farkın ödenmesinde o tarih işaret edildi

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor, 2 Haziran'dan itibaren zorunlu!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor, 2 Haziran'dan itibaren zorunlu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.