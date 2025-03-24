Seyşeller'in para birimi nedir? Seyşeller'in para biriminin kodu ve sembolü

Bir ada ülkesi olan ve Afrika kıtasında konumlanan Seyşeller’in para birimi 100 cent’e bölünür. Bu ada ülkesinin para biriminin yaygın olarak kullanılan kısaltmaları arasındaysa SRe ve SR yer alır. Bununla birlikte söz edilen para biriminin tam ismi Seyşeller rupisi olarak açıklanabilir. İlgili ödeme aracının geçmişi 1914 senesine uzanır. Günümüzde hem kağıt hem de madeni para olarak dağıtılan Seyşeller rupisi hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılması için bu ödeme aracının ISO 4217 koduna da değinilmelidir.

Seyşeller'in para birimi nedir?

Afrika kıtasına bağlı olan ada ülkesi Seyşeller’de kullanılan para birimi Fransızca adıyla roupie Seychelloise olarak bilinir. İlgili ödeme aracının İngilizce adıysa Seychellois rupee’dir. Buna ek olarak ele alınan para biriminin Türkçe isminin Seyşeller rupisi olduğu söylenebilir.

Seyşeller rupisi, ülkede 1914 senesinden beri resmi para birimi olarak kullanılan bir ödeme aracıdır. İncelenen para biriminin yaygın olarak rastlanan kısaltmaları ise SRe ve SR şeklinde öne çıkar. Ayrıca Seyşeller’in resmi para birimi olan bu ödeme aracının dağıtımından sorumlu olan kurum da ilgili ülkede yer alan merkez bankasıdır.

Seyşeller rupisi üzerine araştırma yapan kişiler için bu para birimine yönelik olan detayları keşfetmek de önem arz eder. Bu bağlamda para biriminin 100 cent’e bölündüğü belirtilmelidir. Buna ek olarak madeni para kategorisindeki Seyşeller rupisi çeşitleri; 1, 5, 10, 25 cent ile 1 ve 5 rupi şeklinde sıralanır. Bu para biriminin kağıt formundaki çeşitleriyse 10, 25, 50, 100, 500 rupi değerindedir.

Seyşeller'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Seyşeller Cumhuriyeti’nde kullanılan resmi para birimi olan Seyşeller rupisi SCR kısaltmasıyla gösterilir. Dolayısıyla bu para biriminin farklı kısaltmaları olsa da resmi ISO 4217 kodu SCR şeklindedir. Seyşeller rupisi çeşitleri için kullanılan semboller ise Re/ Rs olarak belirtilir.