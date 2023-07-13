SEYYANEN ZAM bir kere mi yatacak? Seyyanen zam her ay mı yatacak, bir kez mi? Memur zammı belli oldu!

Seyyanen zam hakkında araştırmalar hız kazandı. Memur zammı ile emekli maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifinin ilk 7 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. En düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarıldığı teklife göre, emekli aylıklarına da yüzde 25 zam yapılacak. Birçok kişi "Seyyanen zam bir kere mi yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Memur maaşı zammı ve seyyanen zam hakkında detaylar haberimizde...

SEYYANEN ZAM BİR KERE Mİ YATACAK?

En düşük emekli maaşı yüzde 17,55 enflasyon farkı ve 8 bin 077 TL seyyanen zam ile birlikte 22 bin 17 TL oldu.

Seyyanen zam bir kez olamayacak, her ay düzenli olarak memurların maaşları seyyanen zamlı şekilde hesaplarına aktarılacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Memur zammı ile emekli maaş zamlarını da içeren torba kanun teklifinin ilk 7 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen teklifle en düşük memur aylığı 22 bin 17 TL'ye çıkarılıyor.

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 TL seyyanen zam verilecek. Memur maaşları normal koşullarda 15 Temmuz'da yatıyor. Fakat zmlı memur maaşları tarihi hakkında bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...



