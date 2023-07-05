Seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? 2023 seyyanen zam ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin gözü bu haberde!

Seyyanen zam nedir, ne anlama gelir? Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranın belli olacağı 6 aylık enflasyon rakamları sonrası arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerine yer vermiş ve sonrasında seyyanen zam konusu gündeme gelmişti. Peki, seyyanen zam nedir, ne kadar olacak?

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Seyyanen zam, enflasyondaki artış nedeniyle gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için gerçekleştirilmektedir.

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması demektir.

Bilindiği üzere yüzdelik zam ile herkes maaşına göre farklı zam alır.

Başka bir deyişle Memur maaşlarına yapılacak artışın bir kısmının seyyanen, bir kısmının yüzdelik zam şeklinde yapılması sonucu en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daralacak.

SEYYANEN ZAM NE KADAR OLUR?

En düşük maaşın öncelikli olarak seyyanen 22 bin TL yapılması ilk formül olarak ön planda yer alıyor.

Öte yandan bir de 5 bin TL gibi bir seyyanen zam ve yüzde 30 civarında bir artış ile 22 bin TL'ye tamamlanması da konuşulanlar arasında. Ön plana çıkan formül ise taban maaşlara seyyanen zam ve yüzde 30 zam yapılması diğer tüm memurlara da yüzde 30 zam yapılması formülüdür.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM

Memur emeklisine seyyanen zam gelip gelmeuyeceğine ilişkin detaykar merak konusu oldu. Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, daha önce yaptığı açıklamada "Memurlara gelecek olan zam oranı hem seyyanen hem oransal olarak aynı şekilde memur emeklisine yansıyacak" ifadelerini kullanmıştı.

