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SEYYANEN ZAM nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam var mı?

13.07.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliye seyyanen zam verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada memur maaşlarına yapılan 8 bin 077 TL'lik seyyanen artışın emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini ifade etti. Öte yandan emekliye seyyanen zam için Erdoğan ile istişare yapılacağı öğrenildi. Peki, seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam var mı?

SEYYANEN ZAM nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam var mı?

Emekli zammı ile memur maaşı zam oranlarını da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na geldi. Torba kanun teklifinin ilk 7 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılacak. En düşük memur maaşı ise 22 bin 17 TL oluyor. Tüm emekliler için zam oranı refah payı ile birlikte açıklanan oranda yani yüzde 25’te kaldı. Birçok kişi arama motorlarında, "2023 emekliye seyyanen zam var mı? Seyyanen zam kimlere verilecek?" sorularını araştırıyor. İşte emekli zammı ilişkin ayrıntılar...

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EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Emekliye seyyanen zam olup olmayacağı merak konusu olurken konuya dair ilk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti.

Bahçeli memura yapılan seyyanen zam oranında yani 8077 TL'lik artışın yüzde 25 zammın yanında emekli aylıklarına eklenmesini talep etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler ise konuya dair yaptığı açıklamada “Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir” ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplam 31 maddeyi inşallah Meclis’imizin genel kurul gündemine almak üzere, muhalefette de uzlaşı takvimi içerisinde tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz”

Öte yandan emeklilere seyyanen zam için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare yapılacağı öğrenildi.

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SEYYANEN ZAM NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

Seyyanen zam, enflasyondaki artış nedeniyle gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için gerçekleştirilmektedir.

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması demektir.

Bilindiği üzere yüzdelik zam ile herkes maaşına göre farklı zam alır.

Başka bir deyişle Memur maaşlarına yapılacak artışın bir kısmının seyyanen, bir kısmının yüzdelik zam şeklinde yapılması sonucu en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daralacak.

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Emekliye seyyanen zam için Erdoğan ile istişare yapılacakEmekliye seyyanen zam için Erdoğan ile istişare yapılacak
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seyyanen zam

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