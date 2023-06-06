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SGK- Bağ-Kur, memur emeklisi… 17 milyondan fazla kişi bu haberi bekliyordu! Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

06.06.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli zammı bekleyen EYT’liler dahil milyonlarca kişinin gündeminde emekli bayram ikramiyesi bulunuyor. Kurban Bayramı öncesinde 17 milyondan fazla kişi için emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin erkene çekilmesi gündeme geldi. Ramazan Bayramı’nda 2.000 TL’ye yükseltilen ikramiyelerin yüzde 50 zam ile 3.000 TL olması da beklentiler dahilinde.

SGK- Bağ-Kur, memur emeklisi… 17 milyondan fazla kişi bu haberi bekliyordu! Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere maaşlarının ve ikramiyelerinin erken ödenmesi gündemde. SGK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor. Bayram nedeniyle SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.

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KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre, SGK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

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EYT'LİLER DE ALACAK

Kurban Bayramı ikramiyesinden emeklilik, ölüm ve sürekli iş göremezlik aylığı alanlar yararlanacak. İkramiye için bu ay itibariyle aylık bağlanmış olması gerekiyor. Bu çerçevede yapılacak ödeme EYT'lileri de kapsıyor. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar ile aylık bağlama işlemi tamamlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de işlemleri tamamlandıktan sonra bu ödemelerini alabilecek.
Aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.

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BAYRAM İKRAMİYESİNE YÜZDE 50 ZAM

Nisan'da 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış da gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.

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DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA DA YANSIYACAK

Bayram ikramiyesinde yapılacak bir artış, dul ve yetimlere de yansıyacak. Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranında yeni tutardan yararlanacak. Örneğin tutar 2.500 lira olursa yüzde 75 ölüm aylığı alana 1.500 lira yerine 1.875 lira bayram ikramiyesi verilecek. Yüzde 50 ölüm aylığı alanın eline 1000 lira yerine 1.250 lira, aylık oranı yüzde 25 olana da 500 lira yerine 625 lira ödenecek. Bayram ikramiyesi 3.000 lira olursa da ölüm aylığı oranı yüzde 25 olana 750 lira, yüzde 50 olana 1.500 lira, yüzde 75 olana 2.250 lira ödeme yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Bayram ikramiyesi

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