SGK Başkanı mali sıkıntıyı uzayan ömürle açıkladı: '50 yaşında ölüyorduk' Meclis'te şaşırtan açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bozulan maliye dengesi erken yaşta emekliliğe bağlanıyordu. SGK Başkanı Raci Kaya, bozulan maliye dengeyi yaşam süresinin uzaması ile açıkladı. Kaya, "Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün emekli 78 yaşına kadar maaş alıyor" sözlerini kullandı.

Ezgi Sivritepe

SGK'nın mali dengesinin bozulmasının birinci nedeni olarak EYT'nin çıkması olarak görülüyor. Bazı şehirlerde emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği biliniyor. SGK sisteminin kusursuz işlemesi için bir emekliye 3 ya da 4 çalışan olması gerekirken Türkiye'de bu durum 1,5 çalışan olmaya başladı.

Sistemin işleyişinde yaşanan bu durum nedeniyle SGK'nın mali yapısının bozulmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, vergi paketinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine açıklamalarda bulundu.

"55 YAŞTA ÖLÜYORDUK AMA ŞİMDİ..."

Kaya, sağlık sisteminin ve refah artışına dikkat çekerek yaşam süresinin Avrupa Birliği (AB) düzeyine yaklaştığını kaydetti. Kaya, yaşam süresinin uzamasına vurgu yaparak SGK'nın mali sıkıntılarını şu sözlerle açıkladı:
“SGK’ya ödenen primlerin ortalama süresi 20 yıl. Almanya’da bu süre 45 yıl. AB ortalaması 40 yıl. Eskiden ‘mezarda emeklilik’ deniyordu çünkü 50-55 yaşta ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz. EYT ile birlikte 2023 yılından beri emekli sayımız 3 milyon arttı. Benim şu anda sistemi sürdürebilmem için istihdama adam girmesi lazım. Ama 10 yıl içerisinde 10 milyon insan istihdama girecek derken, nüfusumuz yaşlanıyor ve emekli sayımız daha hızlı artıyor. Prim ödeme yıl sayısı ortalama 20 yıl, emekli olma yaşı 48. AB’de emekli olma yaşı 65”

İŞVERENİN PRİM YÜKÜ

İşverenin prim yükünün de yüksek olduğuna değinen Kaya, “OECD ülkelerinde ortalama yük yüzde 22, bizde yüzde 22,75. Yüzde 5 destek uygulayınca bu oran 17,5’a düşüyor ama Avrupa ve ABD’de zaten bu düzeyde” dedi.
Kaya’nın açıklamaları komisyonda muhalefetin tepkisini çekti. CHP’li Tahsin Ocaklı, “Almanya’da işçi bir saatte 12-13 euro kazanıyor, 15 euroya 1 kilo et alabiliyor. Biz aynı eti almak için 1,5 gün çalışıyoruz. Mukayese edecekseniz bunu yapın” sözleriyle yanıt verdi.
Kaynak: Sözcü

