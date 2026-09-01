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SGK borçlarında 183,3 milyar liralık tutar taksitlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirmeyle 183,3 milyar liralık borcun taksitlendirildiğini bildirdi.

SGK borçlarında 183,3 milyar liralık tutar taksitlendirildi

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti: "4 Haziran 2026-31 Ağustos arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı). İşverenler ile çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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sgk borç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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