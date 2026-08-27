SGK borçlarında geri sayım başladı! Hafta sonu da hizmet verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren ve sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yönelik borçlarda uygulanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu. Düzenlemeden şu ana kadar 103 bin 852 işveren ve 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısı yararlandı.

Bakan Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında SGK borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin düzenlemenin 4 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

BAŞVURULARDA SON TARİH 31 AĞUSTOS

Düzenleme kapsamında işveren ve sigortalılara SGK'ye olan borçlarını daha uzun vadede ödeme fırsatı sunulduğunu belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"31 Ağustos 2026'ya kadar başvuruda bulunulması ve ilk taksitin ödenmesi halinde yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak uygulanıyor. Mevcut tecilli borçların daha uzun vadeyle ve yüzde 29 yıllık tecil faizi üzerinden yeniden yapılandırılmasına imkan sağladık. Bununla birlikte, azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı, teminatsız tecil tutarı ise 10 milyon liraya yükseltilmiş durumda. İşveren ve sigortalılarımızın kendilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz."

131 MİLYAR LİRALIK BORÇ KAPSAMA ALINDI

Üretim, büyüme ve istihdamı destekleyen teşvik ve imkanlarla işveren ve sigortalıların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Işıkhan, 4 Haziran'dan bu yana 103 bin 852 işveren ve 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısının düzenlemeden faydalandığını açıkladı.

Işıkhan, söz konusu başvurular kapsamında toplam 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki borcun tecil ve taksitlendirme kapsamına alındığını bildirdi.

SGK İL MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONU DA HİZMET VERECEK

Başvuru süresinin tamamlanmasına kısa süre kala oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla SGK'nin ilgili birimlerinin çalışmalarını sürdüreceğini belirten Işıkhan, 81 ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 29-30 Ağustos hafta sonunda da kesintisiz hizmet vereceğini duyurdu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır