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SGK'da bütçe katkısı 252.1 milyar TL oldu

02.03.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2021 yılı bütçe gerçekleşmeleri belli oldu. SGK'nın bütçe açığı 2021'de azalarak 21.6 milyar lira oldu. Bütçeden SGK’ya aktarılan kaynak tutarı ise 252.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

SGK'da bütçe katkısı 252.1 milyar TL oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2021 yılı bütçe gerçekleşmeleri belli oldu. Kurumun gelir / gider dengesi pandeminin etkisinin yoğun olduğu 2020 yılına göre iyileşme gösterdi.

SGK’nın 2021 bütçesinde 534.6 milyar lira gelir öngörülmesine karşın, gerçekleşme 633.2 milyar lira oldu. 2020 yılında toplam giderler 472.6 milyar lira olmuştu. Gelirlerde bütçe tahminine göre kaydedilen 98.6 milyar liralık iyileşmenin 45.3 milyarı prim gelirlerinden sağlandı. Bütçede 373.7 milyar lira prim geliri öngörülürken bütçe tahmininin üzerine çıkılarak 419.1 milyar lira prim geliri elde edildi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, prim borçlarının yapılandırılmasından 938 milyon lira gelir beklenirken, geçen yıl uygulanan 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu dolayısıyla 21.1 milyar lira tutarında prim yapılandırma geliri elde edildi.

İşçi, işveren ve kendi adına faaliyet gösterenlerden toplanan primlerin dörtte biri oranında da SGK’ya devlet katkısı veriliyor. Yapılandırma kapsamında tahsil edilenler ile birlikte prim gelirleri beklenenden daha fazla olduğu için bütçede 87.5 milyar lira öngörülen devlet katkısı 106.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz, gayrimenkul kiraları ve idari para cezalarından elde edilen gelirler 10.2 milyar lira öngörülmesine karşın 16.6 milyar liraya ulaştı.

SGK’nın 2021 yılındaki toplam giderleri de bütçedeki hedefi 50.6 milyar lira aştı. Bütçede 604.2 milyar lira olarak öngörülen toplam giderler 654.8 milyar lira olarak gerçekleşti. 2020 yılındaki bütçe giderleri ise 540.1 milyar lira olmuştu.

Toplam giderlerdeki artışın 20.4 milyarı emekli aylıklarındaki, 25 milyarı da sağlık harcamalarındaki sapmadan kaynaklandı. Bütçede emekli aylıkları için 385.6 milyar lira öngörülmesine karşın gerçekleşme 406 milyar lira oldu. Sağlık giderleri 152.2 milyar lira olarak tahmin edilirken gerçekleşme 177.2 milyar liraya ulaştı.

BÜTÇEDEN 252.1 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARILDI

Bu gelişmeler sonucu SGK’nın 2021 yılında 69.6 milyar lira öngörülen açığı ise 21.6 milyar lirada kaldı. SGK 2020 yılında ise 67.5 milyar lira açık vermişti.

SGK’ya 2021 yılında merkezi yönetim bütçesinden 259.7 milyar lira kaynak transfer edilmesi bekleniyordu. Prim gelirlerindeki yüksek artışa ve açığın azalmasına rağmen bütçeden SGK’ya aktarılan kaynak tutarı 252.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçeden aktarılan kaynağın 19.7 milyarı SGK’nın açığının finansmanında kullanıldı. Transfer edilen tutar içinde en büyük kalemi 106.8 milyar lira ile devlet katkısı oluştururken, emekli memurların emekli ikramiyesi ve üniversitelerin alacakları başta olmak üzere SGK’ya verilen görevler karşılığında aktarılan faturalı ödemeler tutarı da 39.8 milyar lirayı buldu.

Primlerini düzenli yatıran işveren ve esnafa uygulanan 5 puanlık prim indirimi teşviki için 30.7 milyar lira, ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigortası (GSS) primi için de 34.5 milyar lira kaynak aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bütçe Açığı sgk
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