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SGK’da gelirler giderleri karşılayamadı! 30 milyar liralık fark! 2022 ve 2023'te...

22.11.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıt dışı istihdamla mücadelesini sürdüren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışanı denetledi. 1.100 iş yeri ve 38 bin 643 çalışan için toplam 762 milyon lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan SGK’nın 2022 yıl sonu için finansman açığı tahmini 88 milyar lira olarak belirlendi. 2023 açığının ise 59 milyar 192 milyon lira olması bekleniyor.

SGK’da gelirler giderleri karşılayamadı! 30 milyar liralık fark! 2022 ve 2023'te...

Kayıt dışı istihdamla mücadeleye aralıksız devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu kapsamda sosyal güvenlik denetmenleri eliyle çalışmalarını sürdürüyor. Özelikle kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu illere odaklanan kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iletişim merkezi "Alo 170"e gelen ihbar ve şikâyetleri de dikkate alıyor. 2007'de yüzde 45 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını, yürütülen etkin mücadeleyle yüzde 33 seviyesine kadar düşüren Kurum, Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda bu yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışan denetleyen Kurum, 1100 kayıt dışı iş yeri ve 38 bin 643 kayıt dışı istihdam tespit etti. Bu usulsüzlükler için toplam 762 milyon lira ceza uygulandı.

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SİSTEMDEKİ SİGORTALI SAYISI 25 MİLYON

Ağustos ayı itibarıyla SGK'ye kayıtlı 18 milyon 921 bin 4/a (işçi), 3 milyon 179 bin 4/b (esnaf) ve 3 milyon 217 bin 4/c (memur) statüsünde olmak üzere 25 milyonun üzerinde aktif sigortalı bulunuyor. Buna karşın, sistemde dosya bazında 13 milyon 48, kişi bazında ise 13 milyon 849 pasif sigortalı yer alıyor. Bu rakamlarla Kurumun aktif-pasif oranı 2022 yılı itibarıyla 1,94 düzeyinde seyrediyor. Bu da sistemde 1 emekliye karşılık 2 çalışanın bulunduğu anlamına geliyor.

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88 MİLYAR LİRALIK AÇIK

SGK'nin 2022 yılı sonu itibarıyla gelirlerinin 952 milyar 599 milyon lira, giderlerinin 1 trilyon 40 milyar 861 milyon lira, açık finansmanın ise 88 milyar 262 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. Kurumun 2023 yılı için ise gelirlerinin 1 trilyon 523 milyar 12 milyon lira, giderlerinin 1 trilyon 582 milyar 204 milyon lira, açık finansmanının ise 59 milyar 192 milyon lira olması bekleniyor.


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sgk sosyal güvenlik kurumu

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