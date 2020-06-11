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SGK'dan 1800 gün ile emeklilik mümkün! İşte şartları...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:02 | Son Güncelleme

Ülkemizde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) olarak bilinen sigorta türleri kapsamında çalışan vatandaşların iş hayatlarına başladıktan sonra geçirmiş oldukları rahatsızlıklar sebebiyle, belirli şartların varlığı halinde, malulen emekli olmaları mümkündür. Peki, malulen emeklilik şartları nelerdir? Hangi hastalıklar bu kapsamda değerlendirilir? Kimler yararlanabilir?

SGK'dan 1800 gün ile emeklilik mümkün! İşte şartları...

Malullük ve malulen emeklilik ifadeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer almaktadır. İncelemeler neticesinde çalışma gücünü, iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle en az %60 oranında kaybeden çalışanlar malul olarak adlandırılır. Malulen emeklilik, kişilerin sahip oldukları meslekte, iş yapma ve kazanma güçlerini tamamen veya kısmen kaybetmeleri nedeniyle çalışamayacak duruma düşmeleri halinde tanınan bir haktır. Bir emeklilik türüdür. Daha çok iş kazaları sebebiyle malulen emekli olan çalışanlar, sağlık problemleri yaşamaları halinde de bu kapsamda emekli olabilmektedirler.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emekli olacak çalışanların, kaybettikleri işleri nedeniyle sosyal devlet ilkesi gereğince elde edebilecekleri malulen emeklilik hakkının şartları genel olarak şu şekilde belirlenmiştir:

Hangi sigorta türü kapsamında çalıştıklarının bir önemi olmaksızın malulen emekli olacak kişilerin en az 10 yıldır sigortalı olması gerekiyor.
Bu 10 yıllık çalışma süresi içerisinde en az 1800 günlük prim ödemesi ve hizmet süresi şartı aranıyor.
En önemli şart ise sigortalı kişinin en az %60 ve üstünde çalışma gücü kaybı yaşadığına dair sağlık kurulu raporu alması oluyor.
4A (SSK) kapsamındaki sigortalıların işi bırakması gerekiyor.
4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalıların, kendi adlarına yaptıkları ticari işlere son vermeleri gerekiyor.
4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki çalışanların görevlerini bırakmaları icap ediyor.
Tüm bu şartları birlikte sağlayan yurttaşlar, emeklilik koşullarını yerine getirmiş olarak emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.

MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDAKİ HASTALIKLAR

Malullük kapsamında yer alan hastalıklardan aşağıda bahsedilmiştir.

Epilepsi (Sara)
Demans (Bunama)
Beyin Tümörü
Parkinson Sendromu
Kanser
Serebral Palsi
Multiple Skleroz (MS)
Şizofreni
Bipolar bozukluk (Duygu Durum Bozukluğu)
Retina Kanamaları
Görme Azlığı
Anemi
Behçet Hastalığı
Bacak, kol gibi organ kaybı
Böbrek Nakli
Akciğer Nakli
Kalp Nakli
Zeka Gerilikleri (IQ 50 ve altı)
Yardım almadan ayakta durmaya engel olan denge rahatsızlıkları ve işitme kaybı
Karaciğer Nakli
Karaciğer Sirozu
Kalp Yetmezliği
Kalp Kapak Hastalıkları
Tüberküloz (Verem)
Solunum Sistemi Hastalıkları
Gastrointestinal Kanamalar
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURU SÜRECİ

Malulen emeklilik başvurusu, sigortalı çalışan kişilerin, Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ve bir adet fotoğraf ile birlikte en son çalıştıkları iş yerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne bizzat yapılmaktadır.

Bu maaşın bağlanması için yetkili kurumlara yapılan yazılı başvurudan sonra, yetkili sağlık kurullarına sevk işlemi yapılmaktadır. Sevk edilen Sağlık Kurulu tarafından verilen raporun incelenmesi neticesinde, Sağlık Kurulunca başvuruda bulunan sigortalının emeklilik koşullarını taşıyıp taşımadığına yönelik karar verilmektedir. Kurum kararlarına karşı başvurunun reddi halinde itiraz edilebilmektedir.

Malulen emeklilik aylığı bağlanabilmesi için başvuru tarihinden bir yıl öncesinde tanı alınması gerekmektedir. Talebe bağlı olarak verilen sağlık raporu tarihinden başlamak üzere, 18 aylık maaşın ödeme süresi başlamaktadır. Sağlık raporunun alınmasından sonra başvuru yapılmazsa, geç kalınan süre kadar malulen emeklilik aylığı eksik yatırılır.

Malulen emeklilik maaşı aşağıdaki hallerde kesilmektedir.

Emeklilik aylığı bağlanan kişilerin yeniden başka bir yerde sigortalı olarak çalışmaya başlaması
Sağlık kontrolleri sonucunda sağlık problemlerinin düzelmesi, iyileşmesi.

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