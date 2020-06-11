SGK'dan 1800 gün ile emeklilik mümkün! İşte şartları...

Malullük ve malulen emeklilik ifadeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer almaktadır. İncelemeler neticesinde çalışma gücünü, iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle en az %60 oranında kaybeden çalışanlar malul olarak adlandırılır. Malulen emeklilik, kişilerin sahip oldukları meslekte, iş yapma ve kazanma güçlerini tamamen veya kısmen kaybetmeleri nedeniyle çalışamayacak duruma düşmeleri halinde tanınan bir haktır. Bir emeklilik türüdür. Daha çok iş kazaları sebebiyle malulen emekli olan çalışanlar, sağlık problemleri yaşamaları halinde de bu kapsamda emekli olabilmektedirler.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emekli olacak çalışanların, kaybettikleri işleri nedeniyle sosyal devlet ilkesi gereğince elde edebilecekleri malulen emeklilik hakkının şartları genel olarak şu şekilde belirlenmiştir:

Hangi sigorta türü kapsamında çalıştıklarının bir önemi olmaksızın malulen emekli olacak kişilerin en az 10 yıldır sigortalı olması gerekiyor.

Bu 10 yıllık çalışma süresi içerisinde en az 1800 günlük prim ödemesi ve hizmet süresi şartı aranıyor.

En önemli şart ise sigortalı kişinin en az %60 ve üstünde çalışma gücü kaybı yaşadığına dair sağlık kurulu raporu alması oluyor.

4A (SSK) kapsamındaki sigortalıların işi bırakması gerekiyor.

4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalıların, kendi adlarına yaptıkları ticari işlere son vermeleri gerekiyor.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki çalışanların görevlerini bırakmaları icap ediyor.

Tüm bu şartları birlikte sağlayan yurttaşlar, emeklilik koşullarını yerine getirmiş olarak emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.