FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK'dan 'asgari ücret' genelgesi! 700 lira olmuştu: Eksik prime destek verilmeyecek

SGK'dan 'asgari ücret' genelgesi! 700 lira olmuştu: Eksik prime destek verilmeyecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.03.2024 14:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret desteği 700 liraya yükseltilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eksik prim bildiren işveren için bir genelge yayımladı. Buna göre brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prim bildiren işverenin desteği iptal edilecek.

SGK'dan 'asgari ücret' genelgesi! 700 lira olmuştu: Eksik prime destek verilmeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenlere verilen aylık 700 liralık asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayımladı. Buna göre, yıl içinde tek bir ayda dahi brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prim bildiren işverenin desteği iptal edilecek.

NTV'nin haberine göre, yapılmış ödemeler ise cezasıyla birlikte geri alınacak. Genelgeye göre yıl içinde çalışanların prime esas kazancının eksik bildirimi veya hiç bildirilmemesinin tespit edilmesi halinde işveren 2024 yılı için destekten yararlanamayacak.

Ödenen tutarlar gecikme zammı ve cezası ile birlikte geri alınacak.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüslerde İstanbulkart kullanılabilecekMinibüslerde İstanbulkart kullanılabilecek
Kargo için imza verirken dikkat! Senet imzalamış olabilirsinizKargo için imza verirken dikkat! Senet imzalamış olabilirsiniz
Küresel piyasalarda hareketli haftaKüresel piyasalarda hareketli hafta
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret sgk
En Çok Okunan Haberler
Cenazesi tam yakılacakken Hakan Fidan devreye girdi

Cenazesi tam yakılacakken Hakan Fidan devreye girdi

'Sanırım beni yeme hayali kuruyor' El konulan dev pitonu geri istedi

'Sanırım beni yeme hayali kuruyor' El konulan dev pitonu geri istedi

Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL oldu!

Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklanıyor

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklanıyor

Kargo için imza verirken dikkat! Senet imzalamış olabilirsiniz

Kargo için imza verirken dikkat! Senet imzalamış olabilirsiniz

‘Mesai saati kısalacak mı’ derken plan ortaya çıktı!

‘Mesai saati kısalacak mı’ derken plan ortaya çıktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.