SGK’dan çoklu maaş alabilirsiniz: İsa Karakaş tüm detayları açıkladı!

4/1-a ve 4/1-b sigortalılıklarına göre birden fazla maaş hakkının bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Sosyal güvenlik sisteminde en çok merak edilen konulardan biri olan bu durum için ise pek çok detay bulunuyor. SGK mevzuatındaki net kurallara göre kimlerin nasıl çifte maaş aldığını SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş açıkladı.

Karakaş, dul eşlerin hem kendi çalışmalarından hem de resmi nikahlı eşten dolayı her hâlükârda ölüm aylığı alınabildiğini söyledi. Karakaş, hem eşten hem de ebeveynden aylık hakkı doğması durumunda SGK’nın tercih hakkı sunduğunu ve en yüksek olanı seçebildiğini kaydetti.

ÖLEN EŞTEN AYLIK

Karakaş, birden fazla resmi nikahla evlenmiş olan dullar için, “Evliliğin eşin ölümü nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği yüksek aylık bağlanmaktadır” hatırlatmasında bulundu. Ayrıca, sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri bağlanır.



AYNI ANDA AYLIK ALABİLİRLER

Hem malullük hem de yaşlılık aylığını hak eden kişiler için sadece yüksek olan aylığın ödemesi yapılır. Miktarın eşit olması durumunda yaşlılık emeklilik aylığı tercih edilir.

Karakaş, vazife malulü olup tekrar çalışmaya başlayanlar için avantaj olduğunu kaydetti ve, “Hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığını aynı anda alabilirler” dedi.

Anne ve babasını kaybetmiş çocuklar için SGK, yüksek olanın tamamını düşük olanın ise yarısının ödemesini yapar.



Karakaş, Türkiye Gazetesi’nde evlat kaybında yapılan ödemeleri ise şu şekilde açıkladı:

“SGK mevzuatında öngörülen şartlarla, birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı ödenmektedir.

İş kazası-meslek hastalığı gibi nedenlerle birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı bağlanır”