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SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödemeler değişti: Yüzde 200 artış…

17.03.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası çerçevesinde gözlük cam ve çerçeve için ödenen tutarların yüzde 39 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda artırıldığını duyurdu.

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödemeler değişti: Yüzde 200 artış…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından genel sağlık sigortalılara ödenen tutarların Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında artırıldığını bildirdi. Bilgin, SUT kapsamında vatandaşlara kemik içi implantta her implant için 90 lira olarak ödenen tutarın 750 liraya çıkarıldığını belirtti.

Kemik içi implant için ödenen tutarın, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan gaziler ile vazife ve harp malulleri, başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecedeki vazife ve harp malulleri ile terör olaylarında yaralananlar için 2 bin 500 liraya çıkarıldığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

GÖZLÜK CAM VE ÇERÇEVE ÖDEME TUTARLARI DA ARTTI

"Vatandaşlarımızın ayakta tedavi kapsamında evlerinde kullandıkları tıbbi malzemeler ile gazilerimizin kullanımına özel ortez/protez tutarları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda; gözlük cam ve çerçeve için ödenen tutarlar ise yüzde 39 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda artırıldı. Çölyak hastalığında ve protein metabolizması bozukluklarında; hastaların kısıtlı diyetleri sebebiyle kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve mamul ürünler için aylık nakdi ödemelerde de yüzde 100 artış yapıldı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."


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sgk gözlük genel sağlık sigortası

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