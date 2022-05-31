SGK'dan herkesi ilgilendiren karar! Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı: Sınır kaldırıldı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartını getirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, “Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK'nin yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarda vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek” ifadeleri kullanıldı.

ÖZEL HASTANELERDEN ELEŞTİRİ

Bazı özel hastane temsilcileri, arkasındaki nedenleri anlayamadıklarını belirttikleri kararı eleştirdiler ve kamu açısından tasarruf, hastalar açısından yarar sağlamayacağını iddia ettiler. Özel hastane temsilcileri, yüz binlerce hastayı ilgilendiren bu konuda verilen bir haftalık süreyi de kanser hastalarını öne sürerek eleştirdi:

“SGK özel hastanelerin yalnızca bazı branşlarda kurumla anlaşma yapması seçeceğini kaldırdı. Tüm branşlar için sözleşme yapılmasını isteniyor. Kısmi branş anlaşması olan hastanelere yedi günlük bir süre verildi. Karar, ‘Bu sürede tüm branşlar için sözleşme imzalamazsan SGK’lı hasta kabul etmeyeceksin’ anlamına geliyor. On binlerce kanser hastası var. Kemoterapi ve / veya radyoterapi tedavisi görüyor. Bir hafta sonra bu hastaların yeni sözleşmeyi imzalamayan özel hastanelerdeki tedavisi kesilmek zorunda kalınacak…”

1 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise sözleşmeleri devam eden sağlık hizmeti sunucularının 7 Haziran 2022'ye kadar başvuru yapması halinde sözleşmelerinin 1 Haziran 2022'den itibaren geçerli sayılacağı ifade edilmişti.



