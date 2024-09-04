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SGK'dan IBAN uyarısı... 'Böyle bir uygulamamız yok' diyerek anlattı: Borcu olanlar dikkat!

04.09.2024 10:07
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Sosyal Güvenlik Kurumu, GSS prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS’lere kimsenin itibar etmemesi gerektiği konusunda uyarı yaptı.

SGK'dan IBAN uyarısı... 'Böyle bir uygulamamız yok' diyerek anlattı: Borcu olanlar dikkat!

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS'lere kimsenin itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Açıklamalarda bulunan Müdür Göksoy, bazı kişilerin vatandaşları arayarak ya da SMS göndererek Genel Sağlık Sigortası borçlarının olduğunu, IBAN numarası vererek ödemelerini, aksi halde icra yoluyla tahsiline gidileceğini belirterek dolandırmaya teşebbüs ettiklerini söyledi.

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YALNIZCA E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖDENEBİLİYOR

Göksoy, “Sosyal Güvenlik Kurumunun, SMS gönderimi ile IBAN üzerinden Genel Sağlık Sigortası borcu ödeme uygulaması yok. GSS borcu olanlar, borcunu anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılıktan ya da e-devlet üzerinden yalnızca TC. kimlik numarası ile SGK ödemeleri veya SGK prim tahsilatları üzerinden ödemeleri gerekir. Aksi halde, gönderilen IBAN numarasına veyahut hesap numarasına paranın aktarılması halinde dolandırıcılığa maruz kalınacaktır. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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sgk
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