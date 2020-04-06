SGK'dan müjde! Kimse bilmiyor ama çift maaş almak mümkün!

SGK şartlara uygunluk gösteren kişilere çift maaş hakkının kapılarını aralamıştır. Çoğu vatandaş kendi emekli maaşlarının kesilmesinden endişe duyduğu ya da bilmediği için çift maaş hakkına başvuruda bulunmak istemiyor. Vefat eden anne veya babanın nüfusuna kayıtlı olan çocukları ile vefat eden kişinin resmi nikahlı eşi dul, yetim maaşı veya ölüm aylığı adı altında maaş alabiliyorlar.

Vefat eden emeklinin maaşının varis statüsündeki kişilere devredilmesi için ölümün gerçekleştirdiği tarihteki yürürlükte olan yasalar dikkate alınır. 1 Ekim 2008 tarihi çift maaş uygulaması için milat olarak kabul edilir. Hak sahibi çocuk, eş ve anne ile babalar ölüm tarihin göre tek ya da çift maaş hakkını elde ederler. Peki, SGK'dan çift maaş nasıl alınır? Kimler çift maaş hakkından yararlanabilir? Yetim ve dul aylığının şartları nelerdir? İşte, SGK'dan çift maaş almanın ipuçları...

DUL VE YETİM AYLIĞININ ŞARTLARI NELERDİR?