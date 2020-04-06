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SGK'dan müjde! Kimse bilmiyor ama çift maaş almak mümkün!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 10:02 | Son Güncelleme

SGK bünyesinde SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşların vefat etmesi durumunda maaşlarının belirlenen oranı hak sahiplerine devrediliyor. Vefat eden anne-baba veya eş üzerinden belirlenen şartları yerine getiren hak sahiplerine maaş bağlanıyor. Kişilerin kendi emekli maaşı olması durumunda bile bu maaşı alabiliyorlar.

SGK'dan müjde! Kimse bilmiyor ama çift maaş almak mümkün!

SGK şartlara uygunluk gösteren kişilere çift maaş hakkının kapılarını aralamıştır. Çoğu vatandaş kendi emekli maaşlarının kesilmesinden endişe duyduğu ya da bilmediği için çift maaş hakkına başvuruda bulunmak istemiyor. Vefat eden anne veya babanın nüfusuna kayıtlı olan çocukları ile vefat eden kişinin resmi nikahlı eşi dul, yetim maaşı veya ölüm aylığı adı altında maaş alabiliyorlar.

Vefat eden emeklinin maaşının varis statüsündeki kişilere devredilmesi için ölümün gerçekleştirdiği tarihteki yürürlükte olan yasalar dikkate alınır. 1 Ekim 2008 tarihi çift maaş uygulaması için milat olarak kabul edilir. Hak sahibi çocuk, eş ve anne ile babalar ölüm tarihin göre tek ya da çift maaş hakkını elde ederler. Peki, SGK'dan çift maaş nasıl alınır? Kimler çift maaş hakkından yararlanabilir? Yetim ve dul aylığının şartları nelerdir? İşte, SGK'dan çift maaş almanın ipuçları...

DUL VE YETİM AYLIĞININ ŞARTLARI NELERDİR?

  • Ölüm aylığından yararlanabilecek hak sahipleri vefat eden kişinin; eşi, çocukları, anne ve babası olarak belirlenmiştir. Evlat edinilmiş, tanınmış veya soy bağı tescillenmiş çocuklar, nüfus kayıtlarında belgelenmiş anne/baba ve Medeni Kanun çerçevesinde resmi nikahı olan eşler ölüm aylığından faydalanabilir.

  • Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan erkek çocuklarına 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 yaşını doldurana kadar yetim aylığı düzenli olarak ödenir.

    • -Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için yaş şartı getirilmemiştir. Ölüm aylığı alabilmek için önemli şartların başında evli olmamak ve sigortalı olarak bir işte çalışmamak gelir. Kız çocuklarının evlendikten sonra boşanması ya da evliliğin ölüm vb. nedenlerle bitmesi durumunda; ölüm aylığı talebi iletmesi halinde maaş yeniden bağlanır.

    • Malul çocuklara yetim aylığının bağlanabilmesi için kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylığı olmaması şarttır. Bunun dışında Sağlık Kurulu tarafından çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşandığının belgelenmesi de lazım.

    • Anne ve babaya çocukları için ölüm aylığı bağlanması adına gerekli olan şartlar; hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması ve gelirinin asgari ücretin net tutarından az olması yer alır. Anne ya da babanın 65 yaşından büyük olması durumunda artan hisse şartı ortadan kalkar.

    • Dul eşlerin emekli maaşı alabilmesi için yalnızca nikah şartı aranır. Kişilerin kendi emekli maaşı olmasına bakılmadan ve kesinti yapılmadan; ölüm aylığı bağlanır. Aynı şekilde kadınların sigortalı olarak bir yerde çalışması durumunda; hem ölüm aylığı hem de iş yerinden maaş alma şansı saklı tutulmuştur.

    HEM DUL AYLIĞI HEM DE YETİM AYLIĞI ALINABİLİR

    Sosyal Güvenlik Kurumu çerçevesinde farklı sigorta türlerinde emekli maaşı alınması durumunda kadınlara özel haklar tanınmıştır. Buna göre kadın sigortalıların SSK'dan emekli olması halinde eş ve babalarının farklı sigorta türlerinden olan emekli maaşlarının bağlanmasının önü açılmıştır. Bu şartla birlikte SGK'dan üç maaş alabilme ihtimali doğmuştur. SSK'dan emekli aylığı alan kadın sigortalıların, BAĞ-KUR emeklisi eşlerinden dul aylığı ve Emekli Sandığından emekli olan babalarından yetim aylığı alması verilmiştir.

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