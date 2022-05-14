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SGK'dan önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesiliyor

14.05.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 ilin SGK Müdürlerinin katılımı ile Niğde’de 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Önemli açıklamalarda bulunan SGK İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı Ahmet Yetim, “Anlaşmalı boşanma adı altında evliliği sonlandırıp maaş alma konusunda ise mevzuatımızda boşanan bireylerin, boşandığı eşleriyle birlikte yaşamaya devam etmesi sonrasında maaşları kesilmekte” dedi.

SGK'dan önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesiliyor

Bir Otelde gerçekleştirilen toplantıya, İş Verenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik, İstihdah Teşvikleri Daire Başkanı Ahmet Yetim, Adana SGİM Müdürü Bilal Canpolat, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Derin, Mersin SGİM İl Müdür Yardımcısı Servet Doğan, Gaziantep SGİM Müdürü Mehmet Uzun, Kahramanmaraş SGİM İl Müdürü Harun Akbalaban, Hatay SGİM İl Müdürü Hamit Bal, İl Müdür Yardımcısı Hasan Özsoylar, Osmaniye SGİM İl Müdürü Mücahit Çelik, Kilis SGİM İl Müdürü Mehmet Ali Akçabay, Niğde SGK İl Müdürü Nail Van katıldı.

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"SOSYAL GÜVENLİK HAFTASINI KUTLUYORUM"

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı Ahmet Yetim, "Bildiğiniz gibi 2006 yılında çıkan 5502 sayılı kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu kuruldu. O günden bugüne sosyal güvenlik anlamında çok ciddi gelişmeler kat ettik. Merkez birimlerimiz ve taşra birimlerimiz arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak adına bu koordinasyon toplantılarını 2006-2008 yılından beri düzenli olarak yapmaktayız. Bu çerçevede bu toplantıya şu anda Niğde İl Müdürlüğümüz ev sahipliği yapıyor. Toplantımızın amacı gerek mevzuatsal olsun gerek sistemsel işleyiş bakımından olsun taşraların yaşamış oldukları sorunları merkeze iletmektir. Merkezinde bu sorunlara en hızlı şekilde çözümler üretip, vatandaşa daha kaliteli bir sosyal güvenlik hizmeti verebilmektir. Bu çerçevede bu toplantıları yapıyoruz. Arkadaşlarımızla yapacağımız toplantıda alacağımız bilgileri, önerileri ve sorunları Ankara’da merkez birimlerinde değerlendirip çözüm olarak taşralara iletmeyi düşünüyoruz. Bu doğrultuda bu toplantının verimli geçeceğini umuyorum. Sosyal güvenlik kurumunun kurulduğu 5502 sayılı kanunun 16 Mayıs tarihli olduğu için mayıs ayının 16’sını içine alan haftayı biz “Sosyal Güvenlik Haftası” olarak kutluyoruz. Bu vesileyle hem vatandaşlarımızın hem de kurumumuzun Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyorum. Bizim genelde karşılaştığımız sorunlar vatandaşlarımızın emeklilik konusunda daha hızlı maaşa bağlama noktasında yaşıyoruz. Onun da zaten kurumumuzda performans göstergesi olarak yeri var. İl Genel Müdürlüklerimiz gerektiği gibi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Biz de bu gibi işlemlerin hızlı olabilmesi için merkez olarak İl Genel Müdürlüklerimizin değerli görüş ve önerilerini dikkate alarak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde hizmet sağlamak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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BOŞANAN AMA BİRLİKTE YAŞAYANLARIN...

Boşanan ama birlikte yaşayan eşlerin maaşlarının kesildiğini dile getiren Yetim, "Anlaşmalı boşanma adı altında evliliği sonlandırıp maaş alma konusunda ise mevzuatımızda boşanan bireylerin, boşandığı eşleriyle birlikte yaşamaya devam etmesi sonrasında maaşları kesilmektedir. Biz buna Muvazaalı boşanma diyoruz” diye konuştu. (İHA)

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