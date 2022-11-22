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SGK'dan paranızı almayı unutmayın! Başvuru yapmayanlar hakkını kaybediyor!

22.11.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK, farklı isimler altında özel ödemeler yapmaya devam ediyor. Ancak bu ödeneklerden faydalanmak için başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yapmayı unutanlar ise hakkını kaybediyor. Bu ödeneklerden biri de yeni doğum yapmış olan anneleri ilgilendiren emzirme ödeneği olarak karşımıza çıkıyor. 2022 yılı için emzirme ödeneği kapsamında 316 TL hesaplara yatırılıyor..

SGK'dan paranızı almayı unutmayın! Başvuru yapmayanlar hakkını kaybediyor!

SGK tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sağlamak adına çeşitli yardımlar yapılıyor. Ancak bu yardımlara başvuru yapmayı unuttuğunuz takdirde hakkınızı kaybediyorsunuz. Devlet tarafından verilen bu desteklerden biri de yeni doğum yapmış annelere ödenen emzirme parası. Emzirme ödeneği başvuru yapılması halinde, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak hesaplara aktarılıyor...

**SGK'DAN PARANIZI ALMAYI UNUTMAYIN!

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödeniyor.

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

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**EMZİRME ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

-Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

-Doğumun canlı gerçekleşmiş olması şarttır.

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**EMZİRME ÖDENEĞİ 2022 NE KADAR?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 2022 yılı için emzirme ödeneği 316 TL olarak belirlenmiştir.

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