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SGK'dan son dakika uyarısı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin

04.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre SGK'dan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir duyuru geldi. SGK, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde bir sorun yaşamaması için uyarıda bulunarak e-Devlet üzerinden adres bilgilerinin kontrol edip gerekli durumda güncellenmesi gerektiğini açıkladı. Güncel adres bilgisi yanlış ya da eksik olanlar sağlık hizmetlerinden yaralanamayacaklar.

SGK'dan son dakika uyarısı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre , Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kişilerin SGK'nin hizmetlerinden yararlanabilmesi için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı.

Birçok kişi benzer durumda. Hemen e-Devlet üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor. Güncelleme yapmayanlar sağlık hizmetlerinden yaralanamayacak.

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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye’de ikamet etme şartı bulunuyor.

Genel sağlık sigortasına ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Türkiye'de ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılıyor.

Genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemleri (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ikamet edenler hariç) elektronik ortamda AKS adres bilgileri kontrol edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasına yönelik sistemsel düzenlemeler yapılması gerekiyor.

Bu nedenle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden kontrol ederek güncellemeleri gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet sgk
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