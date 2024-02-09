SGK'dan 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' iddialarına yalanlama: 'Kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır'

EYT düzenlemesinin ardından 3 milyonu aşkın kişi erken emeklilik fırsatından yararlanmış oldu. Ancak EYT düzenlemesine staj ve çıraklık mağdurları dahil edilmemişti. Milyonlarca kişi ise staj girişlerin dahil edilmesini beklerken SGK'da staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

"KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

SGK ise yaptığı açıklamayla toplantı haberlerini yalanladı. SGK'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"'SGK’da staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldı' başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan “SGK’da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı” başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





