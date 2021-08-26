FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK'dan yapılandırma açıklaması

SGK'dan yapılandırma açıklaması

26.08.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 600 bin mükellefin borç yapılandırmasına başvurduğunu belirtti. Uygulama ile; 30 milyar TL'lik borç yapılandırıldı.

SGK'dan yapılandırma açıklaması

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "Borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müraacat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor, sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz" dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDE SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI ARTTI"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, temmuz ayı itibarıyla sona eren fesih kısıtı sonrası istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendirirken, "İlk ay verilerine baktığımızda Bursa'da yaklaşık 30 bin civarı sigortalı işçi artışımız olduğunu görüyoruz. Türkiye genelinde de yaklaşık 200 bin artış var." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaklaşık 44 milyar liralık prim ertelemesi yapıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetmişti:

Salgın tedavisi için sağlık uygulama tebliğinde düzenleme yaparak, her bir hasta için ek 660 lira tedavi gideri düzenledik. Yoğun bakım ödeme ücretlerini 2 katına çıkardık ve ödeme kapsamına aldık. Kronik hastalığı bulunan hastalarımızın ilaçlarını reçete ve raporları bitse dahi temin edebilmeleri için düzenlemeler hayata geçirdik. Bu noktada genel sağlık sistemimizin güçlülüğünü bir kez daha görmüş olduk. 'Türk mucizesi' olarak adlandırdığımız Genel Sağlık Sigortası Sistemi'ni anlattığımızda kimse inanamıyor. Bugün baktığınızda nüfusumuzun yüzde 99,5'i bu kapsamdadır. Bugün sağlığa erişemeyen hiçbir vatandaşımız söz konusu değildir. Salgın döneminde bunun faydalarını hep beraber gördük.

3600 ek gösterge süreci başladı! Yarım milyon memura kadro müjdesi3600 ek gösterge süreci başladı! Yarım milyon memura kadro müjdesi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni olduModa tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu
Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!
Bu hafta uygun fiyata tablet satışta!Bu hafta uygun fiyata tablet satışta!
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tespit edildi! Antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

Tespit edildi! Antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

900 gün sürecek tadilat! Trafiğe kapatılacak mı?

900 gün sürecek tadilat! Trafiğe kapatılacak mı?

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

Altın düşüşü sürdürüyor! İşte ilk rakamlar

Altın düşüşü sürdürüyor! İşte ilk rakamlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yargıtay'dan emsal karar: Çalışanlar dikkat! 150 bin lira cezası var

Yargıtay'dan emsal karar: Çalışanlar dikkat! 150 bin lira cezası var

Dede mesleğine yöneldi! Günde 3 ton...

Dede mesleğine yöneldi! Günde 3 ton...

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.