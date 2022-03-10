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SGK düğmeye bastı! Sigortaları iptal edilecek, paraları faiziyle geri alınacak...

10.03.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok çalışanın hayali vakti geldiğinde emekli olmak ve o yıllarını rahatça yaşamak. Bunun için yaş, prim gün sayısı ve sene dikkate alınan konulardan oluyor. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) düğmeye bastı ve tek tek tespit edip hepsini iptal etti. Denetimler artırıldı. Bu kişilere ödenen paralar faiziyle beraber geri talep edilecek.

SGK düğmeye bastı! Sigortaları iptal edilecek, paraları faiziyle geri alınacak...

SGK'dan flaş karar geldi. Kayıt dışı istihdamla mücadele adına sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Tespit edilen on binlerce kişinin sigortalarının iptal edileceği ve ödenen paraların faiziyle geri alınacağı öğrenildi. İşte detaylar...

SGK düğmeye bastı! Sigortaları iptal edilecek, paraları faiziyle geri alınacak...

SGK'DAN FLAŞ ADIM! PARALAR GERİ ALINACAK

SGK Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e gelen ihbar ve şikayetleri dikkate alıyor. Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetim çalışmaları devam ediyor. ALO 170, gelen ihbar ve şikayetleri dikkate alarak Türkiye'de 250 binden fazla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin sonucunda sahte sigorta işlemlerini yapan kişi ve kurumlara toplam 550 milyon TL para cezası uygulandı.
SGK düğmeye bastı! Sigortaları iptal edilecek, paraları faiziyle geri alınacak...

Emekli olmak ve sigorta tarafından verilen sağlık desteklerinden ücretsiz faydalanmak için on binlerce vatandaş, iş hayatında aktif olmadığı halde sigortalı olarak gösteriliyor. Bu kişilere "hayalet çalışan" deniyor. Hayalet çalışanların tespit edilmesine yönelik SGK tarafından geçtiğimiz yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin sahte olduğu tespit edildi. Ayrıca bu iş yerlerinin çalışanı olarak gösterilen 106 bin kişinin de sigortalılığı iptal edildi. Söz konusu kişilere bu zamana dek ödenen emekli aylıkları, iş göremezlik ödenekleri, emzirme ve analık ödenekleri ile sağlık kuruluşlarında yapılan sağlık harcamalarının hepsi faiziyle geri istenecek.
SGK düğmeye bastı! Sigortaları iptal edilecek, paraları faiziyle geri alınacak...

Emekli olmak için bu yolu izleyen kişilere tabela şirketlerine ve dolandırıcılara para kaptırmamaları, dikkatli olmaları öneriliyor. Öte yandan o şirketlerin, ödenmesi için alınan paralarla prim vergilerini yatırmadığı ifade edildi. Böylece SGK gün sonunda paraları tahsil edemeyince vatandaşı emekli etmeyecek ve emekli adayı incelemeye alındığında mağdur çıkacak.

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