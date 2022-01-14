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SGK duyurdu! 2022 ödenek ve prim rakamları belli oldu

14.01.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK binlerece kişiyi ilgilendiren kararı duyurdu.2022 yılı ile birlikte tüm ödemeler değişti. Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, sigortalı bir işte çalışmayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, 2022'de ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. İşte SGK'nın yeni genelgesi ile belirlenen yeni ücretlerin detayları...

SGK duyurdu! 2022 ödenek ve prim rakamları belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve düşük gelirli vatandaşların, ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeleri halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabildiklerini bildirdi.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, nüfusun tamamına yakınını GSS çatısı altına alan Kurumun, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve kontrol edilebilir sağlık sistemiyle hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

Sosyal güvencesi olmayan ve geliri düşük vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlandırıldığı ifade edilen açıklamada, "Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, ayda 150,12 lira GSS primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERİN PRİMLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Genel Sağlık Sigortası primini (150,12 lira) ödeyecek gücü olmayan vatandaşlar ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaparak gelir testi yaptırabilirler. Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise bu vatandaşların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, analık halinde kadınlara, 18 yaşını doldurmamış çocuklara ve lise mezunu gençlere 20 yaşına kadar, üniversite mezunlarına ise 25 yaşına kadar GSS kapsamında sağlık hizmeti verildiği kaydedildi.

Acil serviste tedavi gören, madde bağımlısı olan, trafik ve iş kazası geçiren vatandaşların da hiçbir şart aranmaksızın GSS kapsamında sağlığa erişiminin sağlandığı aktarılan açıklamada, Bağ-Kur ve GSS sistemine prim borcu olan vatandaşlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti alabilecekleri hatırlatıldı.

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EMZİRME ÖDENEĞİ 316 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği, yeni yılla birlikte 232 liradan 316 liraya yükseltildi.

Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için 4A'lı (SSK) çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması, 4B'li (Bağ-Kur) çalışanların ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olmasının yanında prim borcunun bulunmaması gerekiyor.

CENAZE ÖDENEĞİ,2022 YILI İÇİN 1250 LİRA OLDU

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen ya da sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin ve en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği, 2022 yılı için 1250 lira oldu.

Asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanarak, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniyle istirahatli olan sigortalılara verilen geçici iş göremezlik ödeneği, 2022'de sigortalıların istirahatli bulundukları günlerde 166,80 lira üzerinden hesaplanacak.

Çırak ve öğrenciler için ise bu hesaplama 83,40 lira asgari üzerinden yapılacak. Bu artıştan, rapor kullanmaya 2021 yılında başlamış olanlar da yararlanacak.

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