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SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek... Başvurular e-devletten yapılacak!

21.03.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: SGK kadın istihdamı için harekete geçti. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" (Women-Up) kapsamında, kadın işverene hibe desteği verilecek. Projenin uygulandığı illerdeki gerekli şartları taşıyan 4 bin kadın işveren mali destekten faydalanacak olup toplam da ise projenin mali destek hibe tutarı yaklaşık 29,5 milyon euro olacak. Proje kapsamında kadın işverenlere 3 bin 984 lira hibe verilecek. İşte proje ile ilgili tüm detaylar..

SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek... Başvurular e-devletten yapılacak!

Son dakika: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği (AB) destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor. Avrupa Birliği destekli olan proje için 7 ilde harekete geçildi. Proje kapsamında kadın işverenlere 3 bin 984 lira hibe verilecek. İşte SGK’nın duyurduğu yeni proje ile ilgili tüm detaylar…

Kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi maksadıyla oluşturulan ‘Women-up’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. AB ile Türkiye’nin birlikte finanse ettiği ’Women-up’ projesiyle kadın istihdamı desteklenecek. Projede bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave bir kadın istihdamı yapan kadın girişimciye hibe desteği verilecek. Proje ilk olarak 7 ilde uygulanırken, toplamda ise 4 bin kadına 20 ay süreyle destek verilecek. Proje kapsamında kadın girişimcilere ilave kadın istihdamı için aylık 3 bin 984 TL destek verilecek.

DESTEK TUTARI YAKLAŞIK 29,5 MİLYON EURO

Sosyal Güvenlik Kurumumu (SGK) tarafından “Kadın İşverene Destek Bizden“ sloganıyla hayata geçirilen, “Women-Up” projesi yapılan toplantı ile tanıtıldı. Proje ile kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi ele alınırken Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor. Proje kapsamında ilk olarak destek sağlanacak iller ise Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olacak. Projenin uygulandığı illerdeki gerekli şartları taşıyan 4 bin kadın işveren mali destekten faydalanacak olup toplam da ise projenin mali destek hibe tutarı yaklaşık 29,5 milyon euro olacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılırken, başvuru süresi ise 4 bin kadın olana kadar devam edecek.

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“BU PROJEYLE KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZE HİBE DESTEĞİ SUNACAĞIZ”

Kayıt dışı istihdamla önemli yol kat ettiklerini ifade eden Sosyal Sigorta Kurumu (SGK) Sigorta Primler Genel Müdürü Savaş Alıç, “Yüzde 52 seviyelerdeki kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 28 seviyelerine indirilmiştir. Ne kadar destek sağlansa da Avrupa Birliği ortalamasından hala çok gerideyiz. Biz bu projeyle kadın girişimcilerimize hibe desteği sunacağız. Projemizin bütçesi 29,5 milyon Euro. Yüzde 85’i Avrupa Birliği bütçesi, yüzde 15’i ise ulusal kaynaklardan karşılanıyor. Türkiye genelinde 7 ilde uygulayacağız. Bu iller İstanbul, Ankara, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olacak. 4 bin kadın girişimci belirliyoruz. Bu kadın girişimcilerin ilave olarak sağlayacağı istihdam kadın çalışanlardan dolayı 20 ay süreyle bugünün asgari ücret üzerinden aylık 3 bin 984 TL destek sağlayacağız. Destek tutarı asgari ücretin net tutarın yakın bir tutar. İşveren sigorta indirimlerinden faydalanıyorsa bunlarda uygulanacak. İşveren neredeyse işçilik maliyeti olmaksızın istihdam sağlamış olacak” şeklinde konuştu.

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“21 ŞUBAT TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞVURU YAPILABİLECEK”

Projede sektör ayrımının olmadığını vurgulayan Alıç, “Tüm kadın girişimcilerimiz bu destekten faydalanabilirler. İşletme genç bir işletme olması ve sahibinin kadın olması gerekiyor. Çalışan sayısı 9’u geçmeyecek. Bu proje başarılı olursa ilerleyen günlerde projenin iki ve üçüncü fazlarının geleceğini düşünüyoruz. Bu nazaran il sayısının da artırılacağını düşünüyoruz. Başvuruları e-devlet üzerinde yapılıyor. 21 Şubat tarihinden itibaren başvuru alıyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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