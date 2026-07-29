SGK duyurdu! Emeklilere yüzde 30 indirim

SGK'den yapılan açıklamaya göre; sigortacılığı toplumun daha geniş kesimleri için erişilebilir kılmayı amaçlayan SGK emeklilerine özel kampanya, Ankara’da düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Kampanya kapsamında, Emekli Dijital Kart sahiplerine Tamamlayıcı Sağlık, Konut, Kasko ve Trafik Sigortalarında özel indirimler ile vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sunuluyor. Kampanyaya ilişkin iş birliği protokolü; Ankara’da düzenlenen toplantıda, SGK Başkanı Yunus Elitaş ile Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak arasında imzalandı.

KAMPANYA KAPSAMI

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda, ilk kez sigorta yaptıranlara sunulan yüzde 15 hoş geldin indirimine ilaveten yüzde 15 emekli indirimi sağlanıyor. Konut Sigortası'nda yüzde 30, Kasko Sigortası'nda yüzde 10, Trafik Sigortası'nda yüzde 5 indirim sunulurken tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme planı yapılabiliyor. Kasko ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası peşin ödemelerinde ise ilave yüzde 10 indirim imkanı tanınıyor. Kampanya, 29 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek yeni ve yenilenecek poliçelerde geçerli olacak. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda indirimlere ek olarak; ilk kez TSS poliçesi alacak emeklilerimize özel sigortalanma yaş sınırı 64’ten 70’e kadar yükseltildi. Böylece, daha fazla emeklinin bu güvenceden yararlanabilmesine imkan sağlandı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran SGK emeklilerine; limitsiz yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlarına ek olarak; göz muayene ve diş sağlığı tarama paketi, check-up, online doktor muayene hizmeti ve daha birçok ayrıcalığı içeren kapsamlı Asistans Hizmet Paketi de sunuluyor. Konut Sigortası ile emekliler, deprem başta olmak üzere; yangından doğal afetlere, hırsızlıktan su baskınına, elektronik cihaz hasarlarından cam kırılmasına, komşuluk ve kiracılıktan kaynaklanan mali mesuliyetlere kadar günlük hayatta karşılaşılabilecek pek çok riske karşı evlerini ve eşyalarını kapsamlı şekilde güvence altına alıyor. Kampanya kapsamındaki Kasko Sigortası, emeklilerin araçlarını çarpma, çarpışma, yanma, hırsızlık, sel, dolu ve diğer doğal afetler gibi beklenmedik risklere karşı korurken; geniş teminat yapısı, yaygın anlaşmalı servis ağı ve orijinal parça garantisiyle kapsamlı bir güvence ve yüksek hizmet standardı sunuyor.

'ÖRNEK BİR İŞ BİRLİĞİ MODELİ'

SGK Başkanı Yunus Elitaş, imza töreninde yaptığı açıklamada "Sosyal Güvenlik Kurumu olarak dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde vatandaşlarımızın hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı, bürokrasiyi azaltmayı ve kamu hizmetlerinde etkinliği artırmayı hedefliyoruz. Türkiye Sigorta ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin örnek bir kamu-özel sektör iş birliği modeli oluşturacağına yürekten inanıyor, emeklilerimize sunulacak avantajlı kampanyaların ülkemize ve tüm emeklilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İş birliğine verdikleri desteklerden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır