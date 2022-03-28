FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK duyurdu! Süre uzatıldı... Ayda 1600 lira veriliyor

SGK duyurdu! Süre uzatıldı... Ayda 1600 lira veriliyor

28.03.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeler devam ediyor. SGK ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu'nun 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden üç yılda 18 bin kadın faydalandı. Projenin faydalanıcısı annelere aylık 100 euro olmak üzere 211 bin 178 kez kreş desteği ve her eğitim yılı için 100 euro olmak üzere 17 bin 835 kez kırtasiye ödemesi yapıldı.

SGK duyurdu! Süre uzatıldı... Ayda 1600 lira veriliyor

1 Nisan 2019'da uygulanmaya başlanan "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi", çalışan annelere maddi destek sağlamaya devam ediyor.

Olumlu geri dönüşlerin etkisiyle süresi 24 aydan 29 aya uzatılan projeden bugüne kadar, bir işte sigortalı çalışan ve belirlenen yaş aralığındaki çocuğunu kreşe gönderen toplam 18 bine yakın kadın faydalandı.

tl-buyuk

AYLIK 100 EURO VERİLİYOR

Projenin faydalanıcısı annelere aylık 100 euro olmak üzere 211 bin 178 kez kreş desteği ve her eğitim yılı için 100 euro olmak üzere 17 bin 835 kez kırtasiye ödemesi yapıldı.

Annelere üç yılda toplam 22 milyon 901 bin 300 euro ödendi.

MEVCUT FAYDALANICILAR İÇİN 5 AY DAHA UZATILDI

Çocuğunun bakımı nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan kadınların kurumsal çocuk bakımı konusunda desteklenerek kayıtlı istihdama katılmaları, dönmeleri ya da istihdam piyasasında kalmalarını amaçlayan proje, halihazırdaki faydalanıcılar için 5 ay daha uzatıldı.

Uzatmayla birlikte projenin mevcut faydalanıcılarının hibe ödemesi alabilmesi için çocuklarını anaokuluna, gündüz bakımevine ya da kreşe düzenli göndermeye devam etmeleri, okul ödemelerini belirlenen banka üzerinden yapmaları ve diğer proje şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor.

"PROJENİN BANA VE ÇOCUĞUMA KATKISI SON DERECE ÖNEMLİ"

Projenin faydalanıcısı annelerden Deniz Sarışın Gökkuş, AA muhabirine, projeden 2019'un kasım ayından bu yana yararlandığını belirtti.

Çalışma hayatında yer alabilmenin kendisi ve çocuğunun geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Gökkuş, şunları söyledi:

"Sigortalı çalışmanın bu denli önemli olduğu bir noktada, projenin bana ve dolayısıyla çocuğuma katkısı son derece önemli. Onun yaşına uygun şekilde eğitim alarak, mutlu bir ortamda kendini geliştirdiği bilinciyle ben de çalışabiliyorum. Eğer proje olmasaydı, çocuğuma istikrarlı bir kreş olanağı sağlayamayacaktım. İş hayatından vazgeçmek zorunda kalabilirdim."

Annelerden Berna Akdin de proje sayesinde çocuğunu eğitimli bakıcıların olduğu kreşe göndererek iş hayatına devam etme imkanı bulduğunu belirterek, "Proje hem benim iş hayatıma hem de çocuğumun gelişimine büyük katkı sağladı. İş hayatından kopma stresi yaşamadan çocuklarımızı emin ellere teslim edebiliyoruz. Proje, sağladığı destekle benim gibi yüzlerce annenin yüzünü güldürdü. Yetkililere teşekkür ederim." dedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TBMM'ye sunuldu! CHP'den motorlu kuryeler ve dijital platform çalışanları için kanun teklifiTBMM'ye sunuldu! CHP'den motorlu kuryeler ve dijital platform çalışanları için kanun teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ucuz kırmızı et' talimatı: Ramazana kadar...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ucuz kırmızı et' talimatı: Ramazana kadar...
Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunulduMaaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

İŞKUR kurslarına katılan herkes alıyor! Günlük 179 lira ödeme…

İŞKUR kurslarına katılan herkes alıyor! Günlük 179 lira ödeme…

Altın, dolar ve petrol fiyatında ibre aşağı döndü! Ünlü banka duyurdu: Altın bu tarihe kadar...

Altın, dolar ve petrol fiyatında ibre aşağı döndü! Ünlü banka duyurdu: Altın bu tarihe kadar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.