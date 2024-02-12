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SGK, e-Devlet'e devretti: Yeni hizmet! 'Emekli olunca ne kadar maaş alırım' sorusu yanıt buluyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
12.02.2024 07:52 | Son Güncelleme:
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e-Devlet portalı, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Siteye, emekli adayları için yeni özellik eklendi. Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, yapacakları basit bir işlemle emekli olunca alacakları olası maaşı artık e-Devlet'ten de öğrenebilecek.

SGK, e-Devlet'e devretti: Yeni hizmet! 'Emekli olunca ne kadar maaş alırım' sorusu yanıt buluyor

Birçok işlem dakikalar içinde yapılabiliyor. Doğru ve güvenli bilgilere erişilebiliyor.
e-Devlet portalı kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet’e yükledi. Bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek.

SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

e-Devlet'ten hesaplamayı yapmak oldukça basit. Öncelikle e-Devlet portalına giriş yapılıyor. Arama motoruna "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazılıyor. İlk seçenekte çıkan "4A emekli aylık bilgisi hesaplama"ya tıklanıyor. Gelen ekranlarda istenen bilgiler girildikten sonra alınacak tahmini emekli maaşı ve diğer bilgiler görülebiliyor.

Uygun şartları sağladıktan sonra emekli maaşını öğrenmek artık dakikalarınızı alacak. Kullanıcı dostu uygulama, beğeniyle karşılandı..

e-Devlet kapısı, dijitalleşen Türkiye yolunda önemli bir araç haline geldi. Devlet tarafından verilen hizmetler, e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda vatandaşlara sunuluyor.

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emekli maaşı
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