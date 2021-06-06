SGK emeklilerinin merakla beklediği rakam belli oldu! 2000'den önce emekli olana en az 2574 TL

5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşına yapılacak zammın ne kadar olacağına dair araştırma yapmaya başladı. İlk 5 aylık enflasyon belli oldu. Milyonlarca emekli Haziran ayı için açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. 2000'den önce emekli olana en az 2574 TL! İşte ayrıntılar...

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM YÜZDE 6.39'A YÜKSELDİ

5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yapılacak zam oranı yüzde 6.39'a yükseldi. Esnaf emeklisinin aylığının en az 2 bin 175 TL, 2000'den önce emekli olan SSK'lının ise aylığının 2 bin 574 TL olacağı göründü. Milyonlarca emekli haziran ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor.

Emekli vatandaşlar için Temmuz ayı kazanç ayı olacak. Temmuz ayında emeklilere hem ikramiye verilecek hem de maaşlarına zam yapılacak. Emekliler 5 Temmuz'da aylığına yapılacak zammı öğrenecek. Öte yandan bin 100 TL Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.İlk 5 aylık enflasyon verileri açıklanmıştı. Ocak -Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olduğu belirtilmişti.