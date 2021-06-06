SGK emeklilerinin merakla beklediği rakam belli oldu! 2000'den önce emekli olana en az 2574 TL

5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşına yapılacak zammın ne kadar olacağına dair araştırma yapmaya başladı. İlk 5 aylık enflasyon belli oldu. Milyonlarca emekli Haziran ayı için açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. 2000'den önce emekli olana en az 2574 TL! İşte ayrıntılar...
5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yapılacak zam oranı yüzde 6.39'a yükseldi. Esnaf emeklisinin aylığının en az 2 bin 175 TL, 2000'den önce emekli olan SSK'lının ise aylığının 2 bin 574 TL olacağı göründü. Milyonlarca emekli haziran ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor.
Emekli vatandaşlar için Temmuz ayı kazanç ayı olacak. Temmuz ayında emeklilere hem ikramiye verilecek hem de maaşlarına zam yapılacak. Emekliler 5 Temmuz'da aylığına yapılacak zammı öğrenecek. Öte yandan bin 100 TL Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.İlk 5 aylık enflasyon verileri açıklanmıştı. Ocak -Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olduğu belirtilmişti.
Son bir veri de açıklandığında net rakamlar ortaya çıkacak. Merkez Bankası ekonomistlerle Mayıs ayı beklenti anketi yapmıştı. Bu ankete göre ilk altı aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur'luların aylığına yapılacak zam oranı yüzde 7.66 olarak belirtilmişti.
Enflasyona ve tahmine göre maaşlar hesaplandı. Açıklanan 5 aylık enflasyona göre, ek ödeme de dahil olmak üzere en düşük aylık Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 44 liradan 2 bin 175 liraya çıkacak. Tarim emeklilerinde ise maaşlar bin 662 liradan bin 768 liraya artış gösterecek.
2000'den evvel emekli olan SSK'lılar en düşük maaş 2 bin 574 TL olacak.
Anket sonucunda çıkan yüzde 7.66'lık enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000 öncesi emekli olan SSK'lıalrda ise 2 bin 605 TL'ye yükselecek.
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