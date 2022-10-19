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SGK ev hizmetinde çalışanlar için harekete geçti! Bildirmeyenlere para cezası uygulanacak

19.10.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev hizmetinde çalışanların SGK'ya bildirilmesiyle ilgili harekete geçildi. 10 günden az çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi yapılması gerekiyor. Uzmanlar, ev hizmetinde çalışanların sigortalı bildiriminin yapılmaması halinde işverene her bir sigortalı için 1 brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağını söyledi. Peki, evde çalışan kadınların sigortası nasıl yapılır? İşte detaylar…

SGK ev hizmetinde çalışanlar için harekete geçti! Bildirmeyenlere para cezası uygulanacak

Ev hizmetlerinde çalışanlara, çalıştıkları günler için sigorta pirimi ödenmesi gerekiyor. 10 günden az çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi yapılması gerekiyor. Uzmanlar iş kazasına uğrama riskinin oldukça fazla olduğu ev hizmetlerinde çalışan kişilerin diğer sektörlerde olduğu gibi sigortalarının yapılası gerektiğini ve bu durumun da SGK hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde muhataplarına ulaştırılmasında büyük önemi olduğunu söyledi. Öte yandan sigorta yapılmadığı takdirde para cezası uygulanacağını da bildirdiler.

Her sektörde olduğu gibi ev hizmetlerinde de yoğun bir biçimde istihdam sağlanıyor. Buna karşılık olarak burada hizmet veren çalışanların da her sektörde olduğu gibi sigortalı olması gerekiyor. İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, çalışanları ve işverenleri sigorta ve prim konusunda açıklamalar yaparak bilgiler verdi.

KİMLER SİGORTALI OLAMAZ?

Yavuz Kurt “5510 sayılı Kanunun ek 9’uncu maddesi ile ev hizmetlerinde çalışanlar, ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmakta olup bu çerçevedeki sigortalılarımız 4/a yani eski adıyla SSK çerçevesinde sigortalı sayılacaktır” dedi. Aynı zamanda kimlerin de sigortalı sayılmayacağı konusuna değinen Kurt, “Üçüncü derece de dahil bu dereceye kadar işverenin hısımları olan anne, baba, çocuk, kardeş, amca, hala, dayı ve teyze gibi akrabalar, ev hizmeti işlerini ifa etseler dahi işverenle aynı konutta birlikte yaşadıkları sürece ev hizmetleri çerçevesinde sigortalı sayılmayacaklardır. Ancak üçüncü dereceye kadar hısımlar ev hizmetinde çalışıp, aynı evde birlikte yaşamıyorlar ise sigortalı sayılmaktadırlar. Bu hısımlar dışında kalan ve ev hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınanlar, aynı evde ikamet etseler dahi ev hizmetleri çerçevesinde sigortalı sayılır” diye konuştu.

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BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Yavuz Kurt, ev hizmetlerinde 10 günden az çalışmalarda bildirim yapılmasının kolaylaştırıldığını belirtirken, diğer başvuru yöntemleri hakkında da açıklamalarda bulundu. İl Müdürü Kurt, “Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimlerinin bu kişileri çalıştıranlar tarafından internet aracılığı ile de yapılabiliyor. e-Devlet üzerinden “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan ‘4/a 10 günden az süreli ev hizmetleri işveren başvuru sorgulama’ kısmından bildirimde bulunulabileceğini ve internetten yapılan müracaat sonrası başvuru formunun ayrıca kuruma verilmesi gerekmiyor. Bunun yanında cep telefonundan SMS göndererek de işlem yapılabilirken, sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus ‘İŞVEREN’ yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numarasını yazıp ‘5510’a kısa mesaj göndererek kendini kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin T.C. kimlik numarasını ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini ‘5510’a kısa mesaj göndererek sigortalının tescil kaydı oluşturabilir. Ayın farklı günlerinde çalışılması halinde ise her bir gün için ayrı kısa mesaj gönderilmesi gerekiyor. İşverenlerin ev hizmetleri çerçevesinde 10 gün ve daha fazla süre ile ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlamaları halinde ise kolay işverenlik çerçevesinde e-Devlet üzerinden işyeri tescil başvurularını yapabilirler. Gün ve kazanç beyanlarında değişiklik olmadığı sürece sistem tarafından otomatik oluşturulacak sigorta primlerini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceklerini, aylık olarak SGK’ye beyanname verilmesine gerek kalmayacak” ifadelerini kullandı. Ev hizmetlerinde çalışan vatandaşların SGK bildirimlerinin nasıl yapılacağına dair de bilgiler veren Kurt, 10 günden az sigortalı çalıştırılacaklara ilişkin başvuru formu ile yapılmakta olup, çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar ikamet edilen en yakın yerdeki müdürlüklere verilmesi gerektiğini söyledi.

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EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI İÇİN TEŞVİK ÖDEMESİ YAPILIYOR

Kurt, sigorta prim teşviklerinin ev hizmetleri sektöründe istihdam sağlayanlar için de uygulandığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çerçevede ev hizmetlerinde işçi çalıştıranların, 5 puanlık prim teşviki, genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik sigorta primi teşviki ve 7103 sayılı Kanuna göre ilave istihdam teşviki gibi desteklerden gerekli koşulların sağlanması suretiyle yararlanılabileceklerdir. Aynı zamanda ayda 10 gün ve daha fazla süre ile ev hizmetleri çerçevesinde işçi çalıştıran işverenler yüzde 37,5 nispetinde prim ödemektedir. Bu prim oranına işsizlik sigortası primi de dahil olup bu çerçevedeki sigortalılar gerekli şartları sağlayarak işten ayrılırlar ise işsizlik ödeneği alabilecekler."

BİLDİRİM YAPILMAZSA CEZA UYGULANIR

Ev hizmetinde çalışanların sigortalı bildiriminin yapılmaması halinde işverene her bir sigortalı için 1 brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağını söyleyen Yavuz Kurt, bunun yanında hizmetlerin bildirilmediğinin sonradan tespiti halinde süresinde ödenmemiş tüm primler gecikme zammı ve faizi ile birlikte tahsil edileceğini belirtti. Kurt, ev hizmetleri çerçevesindeki sigorta primlerinin banka yoluyla ödenebileceğini veya 10 günden az çalışanlar için geçerli olmak üzere GSM hizmet sağlayıcılar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı priminin faturaya yansıtılabileceğini ancak bunun yapılabilmesi için kullanılan hattın mobil ödemeye açık olması gerektiğini söyledi. (İHA)

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