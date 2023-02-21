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SGK EYT borçlanması yapacaklar için duyurdu: Süre uzatıldı

21.02.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlar EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaşacağı tarihi beklerken, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) flaş bir hamle geldi. EYT prim borcu olan kişiler için Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından getirilen kolaylıklar, mücbir sebep kapsamına alınan Elazığ için de geçerli olacak.

SGK EYT borçlanması yapacaklar için duyurdu: Süre uzatıldı

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için "mücbir sebep hali" ilan edilmiş ve bu illerdeki vatandaşlara sosyal güvenlikle ilgili işlemlerde bazı kolaylıklar getirilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde bu illerin arasına Elazığ da eklenince kurumdan yeni bir açıklama daha geldi. Kentte EYT borçlanması yapacak kişiler için sürenin uzatıldığı belirtildi.

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MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINDI

Bu kapsamda depremlerden etkilenen Elazığ'ın da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 6 Şubat-31 Temmuz tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alındığını hatırlatıldı.

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SGK'nin açıklamasında, "Söz konusu karara göre, www.sgk.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yer alan 9 Şubat 2023 tarihli 'Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru'da belirtilen açıklamalar Elazığ ili bakımından da geçerli olacaktır." bilgisine yer verildi.


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