SGK geri ödeme kapsamına almıştı! Bakan Işıkhan duyurdu: '76 bin reçete karşılandı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastalarının sürekli cilt altı glukoz izlem cihazları için 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi karşıladığını açıkladı.

Cansu Akalp

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldıklarını anımsatarak, "2024 yılı aralık-2025 yılı eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık." bilgisini verdi.

"76 BİNDEN FAZLA REÇETEYİ EVLATLARIMIZ İÇİN KARŞILADIK"

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyabet hastalığıyla mücadele eden çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırıyor, ailelerini maddi olarak destekliyoruz. 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık. 2024 yılı Aralık-2025 yılı Eylül arasında 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık. 23 yıldır attığımız her adımda milletimizin iyiliğini ve toplumumuzun yararını önceledik. Bundan sonrasında da bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

