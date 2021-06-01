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SGK girişi 1999 öncesi olanlar dikkat! 3600 prim günü tamamlanırsa...

01.06.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma hayatına atılan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında emeklilik yer alıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olan bireyler belirli şartları sağladığı takdirde emekli olabiliyor. Peki söz konusu şartlar nelerdir? İşte detaylar...

SGK girişi 1999 öncesi olanlar dikkat! 3600 prim günü tamamlanırsa...

Kanuna göre, vatandaşların sigorta başlangıç tarihleri baz alınarak birçok düzenleme yapılır. Bahsi geçen düzenlemelerden biri de 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan vatandaşlara ilişkindir. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcına sahip olan bireyler 3600 prim gününü ve 15 yıllık hizmet süresini tamamladığı takdirde emekli olmaya hak kazanıyor. Önemli olan konulardan bir tanesi de kısmı emeklilik olarak adlandırılan 3600 günden emeklilik için hizmet süresi ve prim ödemesi koşullarının tamamlandığı tarih olarak karşımıza çıkıyor. Bahsi geçen iki şartın tamamlanması vatandaşların emeklilik yaşını etkilemektedir. Peki şartlar nelerdir?

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

3600 günden emeklilik şartları aşağıdaki gibidir:

Vatandaşların SSK (4A), BAĞ-KUR (4B), Emekli Sandığı (4C) bünyesinde sigortalı olarak çalışması gereklidir.

Vatandaşların sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde gerçekleşmiş olmalıdır. Belirtilen tarih dışında sigortalı çalışmaya başlayan bireyler, talep edilen diğer koşulları sağlasalar bile 3600 günden emekli olamaz.

Çalışan 15 yıl hizmet akdine bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak kayıtlı olması gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na, emekli olmak isteyen çalışan adına 3600 günlük prim ödemesinin yapılmış olması gerekir.

9 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan, 31 Aralık 2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalıların 55 yaşında olması gerekmektedir. Kadın sigortalıların ise 54 yaşında olması şartı aranmaktadır.

9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan ancak 31 Aralık 2011'den evvel 3600 prim gününü ve 15 yıllık sigorta süresini dolduramayan erkekler 59 yaşında, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilir.

SGK girişi 1999 öncesi olanlar dikkat! 3600 prim günü tamamlanırsa...

KADINLARIN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Belirtilen şartlar 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü doldurmaktır. Buna göre;

Kadınlar, 23 Mayıs 2002'den önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü doldurursa 50 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 arasında belirtilen şartları dolduran kadınların 52 yaşında emekli olabildiği değerlendirilmiştir.

24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 arasında belirtilen şartları dolduran kadınların 54 yaşında emekli olabildiği değerlendirilmiştir.

24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011arasında belirtilen şartları dolduran kadınların 56 yaşında emekli olabildiği değerlendirilmiştir.

24 Mayıs 2011 sonrasında belirtilen şartları dolduran kadın vatandaşlar ise 58 yaşında emekli olabilir.

ERKEKLERİN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erkek vatandaşların 3600 günden emekli olabilmesi için belirtilen şartlar 5 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü doldurmasıdır. Emekli olmak için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartı aranmaktadır. Buna göre;

23 Mayıs 2002'den önce, belirtilen şartları dolduran erkekler 55,

24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 arasında, belirtilen şartları dolduran erkekler 56,

24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 arasında, belirtilen şartları dolduran erkekler 57,

24 Mayıs 2008 -23 Mayıs 2011 arasında, belirtilen şartları dolduran erkekler 58,

24 Mayıs 2011 - 23 Mayıs 2014 arasında, belirtilen şartları dolduran erkekler 59,

24 Mayıs 2014 tarihinden sonra belirtilen şartları dolduran erkekler ise 60 yaşında emekli olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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