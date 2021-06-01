SGK girişi 1999 öncesi olanlar dikkat! 3600 prim günü tamamlanırsa...

Vatandaşların sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde gerçekleşmiş olmalıdır. Belirtilen tarih dışında sigortalı çalışmaya başlayan bireyler, talep edilen diğer koşulları sağlasalar bile 3600 günden emekli olamaz.

Kanuna göre, vatandaşların sigorta başlangıç tarihleri baz alınarak birçok düzenleme yapılır. Bahsi geçen düzenlemelerden biri de 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan vatandaşlara ilişkindir. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcına sahip olan bireyler 3600 prim gününü ve 15 yıllık hizmet süresini tamamladığı takdirde emekli olmaya hak kazanıyor. Önemli olan konulardan bir tanesi de kısmı emeklilik olarak adlandırılan 3600 günden emeklilik için hizmet süresi ve prim ödemesi koşullarının tamamlandığı tarih olarak karşımıza çıkıyor. Bahsi geçen iki şartın tamamlanması vatandaşların emeklilik yaşını etkilemektedir. Peki şartlar nelerdir?

Çalışan 15 yıl hizmet akdine bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak kayıtlı olması gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na, emekli olmak isteyen çalışan adına 3600 günlük prim ödemesinin yapılmış olması gerekir.

9 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan, 31 Aralık 2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalıların 55 yaşında olması gerekmektedir. Kadın sigortalıların ise 54 yaşında olması şartı aranmaktadır.

9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan ancak 31 Aralık 2011'den evvel 3600 prim gününü ve 15 yıllık sigorta süresini dolduramayan erkekler 59 yaşında, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilir.

KADINLARIN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Belirtilen şartlar 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü doldurmaktır. Buna göre;

Kadınlar, 23 Mayıs 2002'den önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü doldurursa 50 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 arasında belirtilen şartları dolduran kadınların 52 yaşında emekli olabildiği değerlendirilmiştir.