SGK harekete geçti! Asgari ücretin yüzde 65'i kadar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AB destekli 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile yanlarında kadın istihdam edecek 4 bin kadın girişimciye, asgari ücretin yüzde 65'i kadar hibe desteği sağlayacak. Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, projenin 7 ilde uygulanacağını ve başvuruların başladığını söyledi.

'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin uygulandığı 7 ilden olan Kahramanmaraş'ta, SGK İl Müdürlüğü tarafından tanıtım toplantısı düzenlendi. SGK İl Müdürü Harun Akbalaban'ın ev sahipliğinde otelde gerçekleştirilen toplantıda projenin detayları, sunumla anlatıldı. SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, yüzde 85'i AB, yüzde 15'i de ulusal kaynaklardan sağlanacak 29,5 milyon euro'luk proje olduğunu söyledi. Kahramanmaraş ile Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun ve Şanlıurfa'da uygulanacak proje kapsamında 7 ilde 4 bin kadın girişimci belirleyeceklerini kaydeden Alıç, "Bu 4 bin kadın girişimciye, yanlarına alacakları 4 bin kadından dolayı asgari ücretin işverene maliyetinin yüzde 65'i kadar 20 ay süreyle doğrudan hibe desteği sağlamış olacağız. 2022 yılında 3 bin 984 liraya tekabül eden bir desteği bu şekilde ilave kadın istihdamı sağlayan işverenlere sağlamayı hedefliyoruz. Projenin amacı, öncelikle kayıtlı kadın istihdamının artırılması, desteklenmesi ve geçmişi fazla olmayan, yeni kurulmuş, işçi sayısının fazla olmadığı küçük ölçekli kadın işletmelerin piyasada tutunabilmesi, gelişimin ve ülke ekonomisine katkısının sağlanmasıdır. 4 bin rakamı belki küçük görünse de bu projeyle ülke genelinde yaratacağı etki ve farkındalıkla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'KAYIT DIŞI KADIN İSTİHDAM ORANI YÜZDE 33,8'

Türkiye'de kadınların istihdama katılım oranının yüzde 32'lerde ve oranın yabancı ülkelerle kıyaslandığında da çok düşük olduğunu belirten Savaş Alıç, "Bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 80, AB ülkelerinde yüzde 70, OECD ortalamaları yüzde 67. Yani kadınların istihdam oranının çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Kayıt dışı istihdam oranlarına baktığımızda 2021 Aralık ayı verilerine göre erkeklerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 25 seviyesindeyken, kadınlarda bu oranın yüzde 33,8 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Projenin hedefi de kayıtlı kadın istihdamını artırıp inşallah bu oranları daha düşük seviyelere indirecek şekilde katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Hem kadın istihdamını artırmak hem de kadın girişimcilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen projenin ön başvuruları 21 Şubat'ta e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. 5 Mart 2012'den sonra açtığı işletmelerde en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden kadın girişimciler, projenin hedef kitlesini oluşturuyor. Bu kapsamdaki 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacak. (DHA)

