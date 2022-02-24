FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK harekete geçti! Asgari ücretin yüzde 65'i kadar...

SGK harekete geçti! Asgari ücretin yüzde 65'i kadar...

24.02.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK kadın istihdamı için harekete geçti. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" (Women-Up) kapsamında, 4 bin kadın işverene hibe desteği verilecek. Proje kapsamında kadın işverenlere asgari ücretin yüzde 65'i kadar hibe desteği sağlayacak İşte proje ile ilgili tüm detaylar...

SGK harekete geçti! Asgari ücretin yüzde 65'i kadar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AB destekli 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile yanlarında kadın istihdam edecek 4 bin kadın girişimciye, asgari ücretin yüzde 65'i kadar hibe desteği sağlayacak. Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, projenin 7 ilde uygulanacağını ve başvuruların başladığını söyledi.

'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin uygulandığı 7 ilden olan Kahramanmaraş'ta, SGK İl Müdürlüğü tarafından tanıtım toplantısı düzenlendi. SGK İl Müdürü Harun Akbalaban'ın ev sahipliğinde otelde gerçekleştirilen toplantıda projenin detayları, sunumla anlatıldı. SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, yüzde 85'i AB, yüzde 15'i de ulusal kaynaklardan sağlanacak 29,5 milyon euro'luk proje olduğunu söyledi. Kahramanmaraş ile Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun ve Şanlıurfa'da uygulanacak proje kapsamında 7 ilde 4 bin kadın girişimci belirleyeceklerini kaydeden Alıç, "Bu 4 bin kadın girişimciye, yanlarına alacakları 4 bin kadından dolayı asgari ücretin işverene maliyetinin yüzde 65'i kadar 20 ay süreyle doğrudan hibe desteği sağlamış olacağız. 2022 yılında 3 bin 984 liraya tekabül eden bir desteği bu şekilde ilave kadın istihdamı sağlayan işverenlere sağlamayı hedefliyoruz. Projenin amacı, öncelikle kayıtlı kadın istihdamının artırılması, desteklenmesi ve geçmişi fazla olmayan, yeni kurulmuş, işçi sayısının fazla olmadığı küçük ölçekli kadın işletmelerin piyasada tutunabilmesi, gelişimin ve ülke ekonomisine katkısının sağlanmasıdır. 4 bin rakamı belki küçük görünse de bu projeyle ülke genelinde yaratacağı etki ve farkındalıkla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

hesaplama

'KAYIT DIŞI KADIN İSTİHDAM ORANI YÜZDE 33,8'

Türkiye'de kadınların istihdama katılım oranının yüzde 32'lerde ve oranın yabancı ülkelerle kıyaslandığında da çok düşük olduğunu belirten Savaş Alıç, "Bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 80, AB ülkelerinde yüzde 70, OECD ortalamaları yüzde 67. Yani kadınların istihdam oranının çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Kayıt dışı istihdam oranlarına baktığımızda 2021 Aralık ayı verilerine göre erkeklerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 25 seviyesindeyken, kadınlarda bu oranın yüzde 33,8 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Projenin hedefi de kayıtlı kadın istihdamını artırıp inşallah bu oranları daha düşük seviyelere indirecek şekilde katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Hem kadın istihdamını artırmak hem de kadın girişimcilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen projenin ön başvuruları 21 Şubat'ta e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. 5 Mart 2012'den sonra açtığı işletmelerde en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden kadın girişimciler, projenin hedef kitlesini oluşturuyor. Bu kapsamdaki 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacak. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası PPK özetinde swap detayı: Kademeli şekilde...Merkez Bankası PPK özetinde swap detayı: Kademeli şekilde...
Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...
SGK’dan faizsiz konut kredisi…SGK’dan faizsiz konut kredisi…
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2. dalga füze saldırısı! Başkent Kiev'de patlama sesleri

2. dalga füze saldırısı! Başkent Kiev'de patlama sesleri

Kritik güvenlik zirvesi sonrası Rusya'ya sert eleştiri

Kritik güvenlik zirvesi sonrası Rusya'ya sert eleştiri

Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar

Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Rus borsasında kayıplar artıyor! Rusya Merkez Bankası müdahale edecek

Rus borsasında kayıplar artıyor! Rusya Merkez Bankası müdahale edecek

Altın, dolar, petrol... Piyasalarda rekor günü

Altın, dolar, petrol... Piyasalarda rekor günü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yıldız Asyalı'dan bomba itiraf! "İkimizin de hayatında kimse yok ve..."

Yıldız Asyalı'dan bomba itiraf! "İkimizin de hayatında kimse yok ve..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Aslında tüketmeniz gereken...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Aslında tüketmeniz gereken...

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.