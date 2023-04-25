SGK’lı EYT’lileri ilgilendiriyor! 3.753 liraya kadar indirim: Prim ödemesinde '30 gün' detayı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olanlardan dolayı işletmelerin yetişmiş işgücünü koruyabilmeleri için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) işveren payında 5 puan indirim sağlandı. Bu teşvikin uygulanabilmesi için EYT kapsamında emekli olan kişinin 30 gün içinde aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlaması gerekiyor.

AYLIK PRİM İNDİRİMİ TUTARI 3.753 TL’YE KADAR ÇIKABİLECEK

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Sosyal güvenlik destek primi, brüt asgari ücret (10.008 TL) ile bunun 7.5 katı (75.060 TL) arasında değişen brüt kazanç üzerinden alınıyor. Beş puanlık prim indirimi de bu alt ve üst sınır içinde yer alan kazanca uygulanacak. İndirilecek aylık prim tutarı 500.40 TL ile 3.753 TL arasında olacak.

Örneğin, çalışanın brüt kazancı 40.000 TL ise normalde 3.000 TL’si işçi, 9.800 TL’si işveren payı olmak üzere 12.800 TL sosyal güvenlik destek primi ödenir. Bu kişi EYT kapsamında emekli olup aynı işyerinde çalışırsa 3.000 TL’si işçi, 7.800 TL’si işveren payı olmak üzere 10.800 TL sosyal güvenlik destek primi ödenecek, kalan 2.000 TL tutarındaki prim iSE Hazine’den karşılanacak.

30 GÜNLÜK SÜREDE HAFTA SONUNA DİKKAT!

EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik için işten ayrılan kişinin 30 gün içinde aynı işyerinde çalışmaya başlaması gerekiyor. Ancak, 30 günlük sürenin bitim tarihinin hafta tatili ya da resmi tatile rastlaması halinde süre uzatımı yapılmayacak.

PRİM İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR UYGULANACAK?

Sosyal güvenlik destek priminde 5 puanlık indirim, işçinin aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği süre boyunca uygulanacak. İşçi işten ayrılmadıkça, işveren bu işçiden dolayı prim indiriminden yararlanacak. İşçi için herhangi bir şekilde işten ayrılış bildirgesi verilmesi halinde, işçi aynı işyerinde yeniden işe başlasa dahi bir daha indirim uygulanmayacak.



