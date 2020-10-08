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SGK'nın 801 TL'lik desteği! Cenaze yardımı nedir? Cenaze yardımı kimlere verilir? 2020 cenaze yardımı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2020 10:29 | Son Güncelleme

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında istenilen koşullara uygun olan vatandaşların vefat etmesinin sonrasında ailelerine cenaze ödeneği verilir. Cenaze ödeneğinin temel işlevi ortaya çıkan cenaze masraflarının karşılanmasıdır. Cenaze yardımı ilk etapta vefat eden kişinin resmi nikahlı eşine, çocuklarına ya da anne ile babasına ödenir.

SGK'nın 801 TL'lik desteği! Cenaze yardımı nedir? Cenaze yardımı kimlere verilir? 2020 cenaze yardımı ne kadar?

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinden vefat eden kişilerin defnedilmesi için yakınlarına cenaze ödeneği verilir. Cenaze ödeneği olarak isimlendirilen sosyal yardımdan yararlanmak için belirlenen şartlara uyum sağlanması ve resmi başvuruların iletilmesi gerekir. Cenaze yardımı hakkından yararlanmak isteyenler cenaze ödeneği kaç günde ödenir ve ölüm parası ne kadar sorularının cevaplarına yanıt bulmak için araştırmalarını çoğalttı. Peki cenaze yardımı nedir? Cenaze ödeneği şartları nelerdir? 2020 cenaze ödeneği ne kadar? İşte cenaze ödeneğine dair merak edilen detaylar...

CENAZE YARDIMI NEDİR? CENAZE YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Cenaze ödeneği temelde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade eder. Cenaze yardımı ödemesi SGK bünyesinde çalışma hayatını devam ettiren veya emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık maaşı alan ya da sigortalı olarak 1 yıllık süreyi tamamladıktan sonra işten çıkartılanlardan aynı sene içinde vefat eden vatandaşların defin işlemiyle ilgilenecek yakınlarına yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde belirlemiştir. Buna göre;

  • İş kazası ya da meslek rahatsızlığı sonucunda vefat eden,
  • Sürekli olarak iş göremezlik geliri, malülen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden,
  • Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır.

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

Cenaze ödeneği temelde defin işlemlerini yürüten kişilere ödenir. Cenaze yardımının şartlarına uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda birinci dereceden akrabalara ödeme yapılır. Cenaze ödeneği kapsamında birinci dereceden akraba statüsünde vefat edenlerin resmi nikahlı eşi, çocukları, kardeşi, anne ve babası yer alır. Vefat eden kişinin cenaze işlemlerinin birinci dereceden akrabaları dışında karşılanması durumunda ise cenaze yardımı ödemesinin işleyişi değişir. Cenaze masraflarının tüzel ya da gerçek kişilerin cenaze masraflarının karşılanması durumunda cenaze yardımı bu kurum veya tüzel kişilere yapılır. Cenaze ödeneğinin verilebilmesi için kişilerin cenaze masraflarını karşıladığını ispat etmesi şarttır.

CENAZE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cenaze ödeneği başvurusu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden bizzat olarak gerçekleştirilir. Cenaze ödeneği başvuru süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Cenaze yardımı almaya hak kazanan kişilerin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde resmi başvurunun yapılması gerekir.

CENAZE YARDIMI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Cenaze yardımı başvurusunu iletenler durum hakkında bilgi sahibi olmak için e-Devlet kapısını kullanabilirler. Cenaze ödeneği başvuru durumu sorgulama işleminin yapılabilmesi için takip edilmesi gereken adımlar belirlenmiştir:

İlk adımda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan “Şahıs Ödemeleri Sorgulama” sayfasına giriş yapılır. Sayfaya giriş yapabilmek için alt kısmında bulunan ”kimliğimi şimdi doğrula” linkine basılır. Ardından “kimlik doğrulama sistemi” sayfası açılır. Kimlik doğrulama sayfasının geçilebilmesi için e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numrası boşluklarının doldurulması şarttır. Bilgilerin doğru ve eksiksiz tamamlanmasından sonra cenaze yardımı başvuru durumu sorgulanır.

2020 CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR?

Cenaze yardımı miktarı her sene asgari ücret baz alınarak güncellenir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafaından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarına göre 2020 cenaze ödeneği miktarı 801 TL olarak açıklanmıştır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli olan kişilere cenaze yardımı olarak 2.775,16 TL ödeme verilir. Devlet memurlarının emekli aylığında az olmamak üzere ödeme miktarında değişklik yapılır. Makam, temsil ve görev tazminatı kalemlerine göre cenaze yardımı ödemesi arttırılır.

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