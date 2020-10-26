SGK prim borcu yapılandırması... SGK prim borcu kart ile nasıl ödenir? SGK prim borcu faizler silinecek mi? SGK ödeme yöntemleri nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan SGK ödemelerin için kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Bu ödemeler kredi kartı ile yapılırken bankalar belirli miktarda komisyon alıyor. SGK prim ödemesinde kesilen komisyon oranını bankalar belirlediği için SGK kaynaklı bir sorun olduğunda ödeme yaptığınız bankanızla görüşebilirsiniz. SGK prim borcunu PTT ya da e-Devlet üzerinden ödeme alındığı için bu kanallardan ödenebilir. Zamanında ödeme yapan SGK prim borçları için vatandaşa indirim sağlanabiliyor. SGK prim borcu e-Devlet üzerinden ödenmeye çalışıldığında miktar görünmediği için ödemeleri PTT üzerinden yapmak daha uygun oluyor. Peki SGK prim borcu kartla nasıl ödenir? İşte işveren, sigortalı ve diğer SGK prim ödeme kanalları...
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptmıştı.
Vergi yapılandırmasına ilişkin Muş "Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan bütçe Komisyonumuza bunu sunacağız. Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz." yorumunu yaptı.
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları...
Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.
Faizler silinecek. Bunun yerine daha avantajlı olan Yİ-ÜFE uygulanacak. İlk taksit içerisinde borçlar ödenirse, Yİ-ÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinecek.
İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak.
Maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani 36 ayda borçlar kapatılabilecek
SGK prim borçları üç farklı başlıkla kredi kartıyla ödenebiliyor. Sigortalı ödemeleri, iş veren ödemeleri ve diğer ödemeler olarak bu üç başlık araştırılıyor. Peki kredi kartıyla sigorta primi nasıl ödenir?
SGK prim borcunu ödemek isteyen işveren borcun türüne göre değişiklik gösterebiliyor.
İşveren 6111 yapılandırma, işveren İPC tahsilatı, işveren icra dosya tahsilatı,işveren cari dönem, işveren geçmiş dönem, işveren icra taksit tahsilatı, işveren icra taksit peşinatı, işveren icra toplam borç tahsilatı ödemeleridir.
SGK prim borcunu ödemek isteyen sigortalı ödemeleri borcun türüne göre değişiklik gösterebiliyor.
Bağ-Kur cari dönem, Bağkur SGDP ve Bağ-Kur ve Bağ-Kur geçmiş dönem ödemeleri hem taksitli hem de peşin olarak ödenebiliyor.
SGK prim borcunu ödemek isteyen diğer ödemelerinde hangi ödemeler yer alıyor?
Ek-5 sigorta primi, 4/a Tarım SSK, GSS prim, Ek-6 sigorta primi gibi ödemeler diger SGK prim borcu ödemeleri olarak geçiyor. Kredi kartıyla yapılan bir diğer ödemeler ise, isteğe bağlı 6111 yapılandırma ve topluluk sigortası yapılandırma tahsilatı yapılabiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemelerde bankaların belirlediği miktarda komisyon alınıyor. Bu komisyon tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değilde serbest rekabet koşullarından dolayı bankalar tarafından belirleniyor.
Akbank, Albaraka, Bank Asya
Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası
Halk Bank, HSBC, İş Bankası
TTKB Bankası, Vakıfbank
Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası
SGK idari para cezaları ödemeleri hem PTT hem de e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e- Devlet'ten yapılan ödemede menü olmadığı için menüyü siz seçiyorsunuz.
PTT'den yapılan ödemelerde menüleri yine sizin söylemeniz gerekecektir. SGK prim borcu ödemeleri sistemde görülmediği için PTT çalışanını siz yönlendireceksiniz.
SGK idari para cezası ödeme menüsü
İdari para cezası ödemek için aşağıdaki menüyü söyleyerek ya da giriş yaparak ilelenebilir;
SGK MOSİP ödemeleri
4-A işveren ödemeleri
İşveren idari para cezaları ödemeleri
Bu menüye sırayla giriş yapıldıktan sonra ekrana gelen forma 26 haneli işyeri sicil numarası girildiğinde ödeme yapılmış olur. İdari para cezası anında sisteme yansımadığı için sisteme birkaç saat sonra yansıyacaktır. Eğer sisteme yansımazsa PTT veznelerinden dilekçe yazarak şikeyette bulunmalısınız.
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