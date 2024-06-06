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SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zamda tarih verdi: Açlık sınırını hatırlattı: 'Mutlaka...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.06.2024 12:37
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Temmuz ayının yaklaşmasıyla asgari ücrete ara zam kulisleri de hareketlendi. Yüksek enflasyon karşısında maaşları eriyen milyonlarca kişi asgari ücrete ara zam bekliyor. Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre Mayıs ayında açlık sınırı 18 bin 969 liraya çıkarak 17 bin 2 lira olan asgari ücretin bin 967 lira üzerinde gerçekleşti.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zamda tarih verdi: Açlık sınırını hatırlattı: 'Mutlaka...'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyonda mayısta zirve görülürken vatandaşların da alım gücü düştü. SSK, Bağkur, memur emeklileri zamda hesaplara başladı, milyonlarca çalışanın gözü de asgari ücrete ara zamda. Hükümet asgari ücrete ara zamma kapıları kapatsa da Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş açlık sınırına dikkat çekti. Eylül ayında asgari ücrete düzenleme sinyali verdi.

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"SADECE ASGARİ ÜCRETLİLERİ Mİ GÜNAH KEÇİSİ SEÇECEĞİZ"

TGRT Haber'de konuşan Karakaş, asgari ücrete ara zammın enflasyonu artırdığı değerlendirmelerine ilişkin olarak Karakaş, "O zaman emeklilere, memurlara da zam yapmayalım enflasyon artıyor. Sadece asgari ücretlileri mi günah keçisi seçeceğiz" dedi.

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Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin özü gereği açlık sınırının altında kalamaz. Dolayısıyla asgari ücrete güncelleme bekliyoruz.

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TEMMUZDA ARA ZAM YOK

Kulis bilgilerinden asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağı kesinleşti. Eylül gibi asgari ücrete bir düzeltme mutlaka bekliyoruz."

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