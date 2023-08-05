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SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için ilk hesap yapıldı! Merkez Bankası’nın verisi ile ortaya çıktı: O tahmin gerçekleşirse Ocak 2024’te…

05.08.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi maaş zammı geçtiğimiz ay belli olmuştu. Beklenti altında kalan emekli maaşları için Ocak 2024’e dair ilk sinyal Merkez Bankası’ndan geldi. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklayan bankanın öngörüsünün gerçekleşmesi halinde Bağ-Kur ve SGK emekli maaşı Ocak 2024’te 31.92 olarak gerçekleşebilir. Emekli sandığı emeklilerinin ise yüzde 6'nın üzerinde oluşan farkları 25,92 olacak. İşte haberin detayları…

SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için ilk hesap yapıldı! Merkez Bankası’nın verisi ile ortaya çıktı: O tahmin gerçekleşirse Ocak 2024’te…

Yaklaşık 16 milyon emekli ve dul-yetim maaşı alan hak sahipleri her yıl iki kez maaşlarında artış görüyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu artışları ise enflasyon belirliyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için artış 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birlikte bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon da maaşlara ekleniyor. Refah payı ve taban maaş uygulamaları ile bu oranlar yukarıya çekiliyor, kimi zaman da seyyanen artışlar yapılıyor.

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REFAH PAYI EKLENİYOR

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, son olarak Ocak ayında 15 puan refah payı eklenmiş ve maaş artışı 15'den yüzde 30'a çıkmıştı. Temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur7luya 5.23, memur emeklisine ise 7.45 puan refah payı eklenerek yüzde 25 zam yapıldı. Refah payı eklenmesine rağmen asıl belirleyici olan ise enflasyon rakamları. Dolayısıyla Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı hem SSK ve Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı emeklilerini yakından ilgilendiriyor.
Bu yüzden de her ay açıklanan enflasyon verisi yeni bir hesabı ve 6 aylık oran için tahminleri beraberinde getiriyor.

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İLK ORAN AÇIKLANDI

Geçtiğimüz günlerde TÜİK tarafından açıklanan Temmuz enflasyon rakamı ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini zamlarla ilgili ipuçlarını da gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı. Dolayısıyla emekliler için 9.49 oranındaki bu enflasyon ilk zam verisi olarak gerçekleşmiş oldu. Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Ancak ipuçları da var. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncelledi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Emekli sandığı emeklilerinin yüzde 6'nın üzerinde oluşan farkları ise 25,92 olacak. Bunun üzerine Ağustos ayında belirlenecek olan Ocak toplu sözleşme artış oranı da eklenecek. Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak.

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ERDOĞAN’DAN EK ZAM SİNYALİ

Ek iyileştirme sinyali de geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda geçtiğimiz günlerde, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayıp en iyi zammı yaptık. Emekliler için yıl sonu yeni değerlendirme olabilir" açıklaması yaptı. Yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek ek iyileştirme Ocak ayı zam oranlarına eklenecek. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan taban emekli aylığı ödemesi de yapılacak çalışmalar kapsamında masaya yatırılacak.

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2023'TE EK ARTIŞLAR YAPILDI

Bu yılın Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.40 çıkmıştı. 14.60 puanlık ek iyileştirmenin bu orana eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 30'a yükseltilmişti. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle ise taban aylık ödemesinde bir iyileştirme daha yapılmış, en düşük ödeme 7 bin 500 lira olarak belirlenmişti.
Temmuz ayında da yüzde 19.77 çıkan zam oranı yüzde 25'e yükseltildi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı

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