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  4. SON DAKİKA | Memur ve emekli zammında kritik gelişme: 14 Ağustos öncesi uyarı gibi çağrı geldi! Memur-Sen o farka dikkat çekti…

SON DAKİKA | Memur ve emekli zammında kritik gelişme: 14 Ağustos öncesi uyarı gibi çağrı geldi! Memur-Sen o farka dikkat çekti…

03.08.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci tur için taraflar 14 Ağustos’ta yeniden bir araya gelecek ve bu kez işveren teklif dosyasını masaya koyacak. Ancak bugün açıklanan yüzde 9,49’luk Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrasında son dakika gelişmesi yaşandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın işverenlere çağrıda bulunarak, ‘Enflasyon hedefleri üzerinden değil piyasa gerçekleri üzerinden teklifle gelmelidir” diye seslendi.

SON DAKİKA | Memur ve emekli zammında kritik gelişme: 14 Ağustos öncesi uyarı gibi çağrı geldi! Memur-Sen o farka dikkat çekti…

Son dakika haberi… Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin süreç devam ederken bugün kritik bir veri açıklandı. Temmuz ayı enflasyonu beklentiler dahilinde aylık bazda yüzde 9,49 olurken, yıllık olarak ise yüzde 47,83 olarak açıklandı.

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Verinin açıklanmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Yalçın, "Kamu işvereni, 14 Ağustos'ta sunacağı teklifte Memur-Sen'in öngörülerini dikkate alarak, enflasyon hedefleri üzerinden değil piyasa gerçekleri üzerinden teklifle gelmelidir." ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI (334)

MERKEZ BANKASI’NIN TAHMİNİ ANIMSATILDI

Merkez Bankasının enflasyon tahminini 2023 yılı için yüzde 58'e, 2024 yılı için ise yüzde 33'e güncellediğine işaret eden Yalçın, Memur-Sen'in ekonomik verilere ve piyasa gerçeklerine dair analizi, öngörüsü ve değerlendirmesi ile oluşturulan 7. Dönem Toplu Sözleşme teklifinin "haklı ve makul teklif" gerçeğini doğruladığını kaydetti.

TÜRK LİRASI (252)

14 AĞUSTOS ÖNCESİ İŞVERENE UYARI GİBİ ÇAĞRI

Yalçın, Temmuz'da sadece "yüzdelik zam artı enflasyon farkı" durumunda oluşacak fotoğrafla seyyanen zam sonrası oluşacak tablo arasındaki farka dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Memur-Sen'in 'alım gücü yükseltilmeli' talebi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vaadi olan 22 bin liranın önemi, ekonomik verilerin açıklanması ile daha iyi anlaşılıyor. 22 bin düzenlemesi, kamu görevlilerini rahatlatmaya yönelik adım olurken, açıklanan enflasyon ise kaygılandırıyor. Memur-Sen'in 3'er aylık ve refah payı esaslı zam teklifi, kaygıları gidermeye, alım gücünü artırmaya, enflasyon baskısını sonlandırmaya dönük çözüm sunuyor. Bu sebeple kamu işvereni, 14 Ağustos'ta sunacağı teklifte Memur-Sen'in öngörülerini dikkate alarak, enflasyon hedefleri üzerinden değil piyasa gerçekleri üzerinden teklifle gelmelidir."


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Toplu Sözleşme memur zammı

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