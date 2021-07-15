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SGK vergi, prim ve hizmet beyannamelerinin verilme sürelerinin son ödeme tarihini değiştirdi

15.07.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haberi, SGK resmen duyurdu. Katma değer vergisi, Damga Vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 sonuna kadar uzatıldı.

26 Temmuz günü sonuna kadar verilmesi gereken Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve beyannamelerin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.

VERGİ ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH 30 TEMMUZ

SGK’dan yapılan açıklamada Katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada “Bu nedenle işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ‘sigorta bildirimleri’ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır” denildi.

Kaynak: AA

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