SGK'ya bildiriliyor! 'KOD 03' görenler dikkat: O haktan faydalanamıyorsunuz, uzman isim açıkladı

Ekonomik zorlukların firmaların iflasına veya küçülmesine neden oluyor. Bundan dolayı işsizlik maaşına başvuranların sayısı da artmaya başladı. İşkur’un 2025 yılı ilk sekiz ayına ilişkin verilerine göre 1 milyon 184 bin 652 kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu. Ancak bu başvuruların 573 bin 399’u bu ödenekten almaya hak kazandı.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2024 yılı ile kıyaslandığında başvuru sayısı yüzde 11 artmış olsa da maaşı alabilenlerin oranı geriledi. İşsizlik maaşının hesaplanması ise çalıştığınız sürenin son dört ayında brüt kazanç ortalamasının yüzde 40’ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu tutar brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Bundan dolayı işsizlik maaşı 10.402 lira - 20.804 lira arasında değişiyor.

İşsizlik maaşı alınabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya gazetesindeki yazısında işsizlik maaşının alınabilmesi için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı.

İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMEK İSTEYENLER DİKKAT!

İşsizlik maaşından faydalanabilmeniz için işveren tarafından işten çıkarılmanız gerekirken diğer maddeler ise şu şekilde:



Son 120 gün kesintisiz sigortalı olmak.

Son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.

İşten ayrılış tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmak.

SGK çıkış kodunun, işveren kaynaklı feshi göstermesi gerekir.

PRİM GÜN SAYINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Kendi isteği ile işten ayrılanlar ise işsizlik maaşından faydalanamaz. Ödemeler ise PTT veya IBAN üzerinden ayın 5'inde gerçekleşir. Maaş süresi ise prim gün sayısına göre değişir. Erdursun, durumu şu örnekle açıkladı:

"600 gün primi olan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay, 1080 gün ve üzeri primi olan 10 ay boyunca iş­sizlik maaşı alabilir"

BU KODA DİKKAT!

En önemli kriterin işten çıkış kodunun olduğunu belirten Erdursun, KOD 03 olması durumunda işsizlik maaşının alınamadığını belirtti. ve Kod 12'inde (askerlik) bu haktan faydalanabildiğini vurguladı.

Erdursun, işsizlik maaşı almayı hak kazanabilen kodlar ise şu şekilde:



-4447 sayılı Kanun’un A, B, C, D, E, F ve G bentlerine dayalı fesihler (örneğin Kod 04, 05, 15, 17, 18, 23–25, 27– 28, 31–34) işsizlik maaşına hak kazandırır.